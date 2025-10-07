¿Habrá ‘La Casa de los Famosos México All Stars’?, esto se sabe

La producción de La Casa de los Famosos México, uno de los reality shows más vistos de Latinoamérica, anunció oficialmente la realización de su cuarta temporada para 2026, noticia que entusiasmó a sus seguidores.

No obstante, surgieron dudas sobre si esta edición estaría integrada por un elenco All Stars, compuesto por exparticipantes, inquietud a la que Rosa María Noguerón dio respuesta.

La productora del programa confirmó que la planificación de la nueva entrega ya está en marcha, destacando que el enorme éxito obtenido ha sido clave para garantizar su continuidad.

Durante la conferencia de prensa posterior a la final, Noguerón comentó que uno de los mayores desafíos será encontrar un casting variado y atractivo, ya que el objetivo principal es superar los niveles de audiencia anteriores y mantener cautivado al público.

La productora subrayó: “Por los números y el éxito, confirmamos una nueva temporada; sin embargo, cada vez se vuelve más difícil, porque buscamos superar nuestros propios resultados.”

Galilea Montijo, conductora principal del reality y figura relevante de la televisión mexicana, ratificó. Destacó que el alto índice de audiencia consolidó al programa como “lo más visto en televisión en la actualidad” y agregó que “tan exitosa ha sido que ya tenemos confirmada una cuarta temporada”.

De acuerdo con la conductora, ya existe un contrato firmado con uno de los futuros habitantes del programa, aunque evitó ofrecer adelantos o detalles acerca de su identidad.

Durante la tercera temporada, con Aldo de Nigris como el ganador, se determinó que el formato enfrentó varias polémicas públicas. Entre los episodios señalados se encuentra la eliminación de Aarón Mercury, calificada de fraudulenta por su entorno familiar, y las quejas acerca del trato recibido por Dalilah Polanco, cuya supuesta ventaja no se comprobó oficialmente.

A pesar de la controversia, La Casa de los Famosos México mantuvo altos índices de rating y una presencia constante en redes sociales.

Frente a la expectativa de una temporada especial que reuniera a exparticipantes destacados, la productora descartó por completo esta posibilidad y aseguró que no existen planes para una edición especial en el futuro próximo. “No tenemos contemplado hacer una versión All Stars para la edición mexicana”, precisó Noguerón.

En cuanto a la posibilidad de incluir personalidades de distintos sectores y comunidades, la exhabitante de la primera temporada y ganadora, Wendy Guevara, mencionó en su podcast que la próxima edición podría ser “más fuerte” y con un perfil de participantes menos preocupado por la recepción en redes sociales.

“Para el otro año va a estar más padre y super fuerte”, declaró Guevara ante sus seguidores, subrayando la importancia de un elenco que se muestre auténtico en pantalla.

La productora Noguerón también hizo un llamado a erradicar los ataques hacia participantes y sus familias. Considera que la presión digital desincentiva la espontaneidad y condiciona la actitud de los concursantes dentro del programa.

“En caso de continuar así, los nuevos concursantes entran con miedo a la funa y no van a ser auténticos”, señaló la responsable de La Casa de los Famosos México.

Desde su debut en 2023, el reality ha consagrado a tres ganadores: Wendy Guevara, Mario Bezares y recientemente Aldo de Nigris, de acuerdo con cifras difundidas por la conducción del programa.

Montijo informó que en la última votación, se recibieron un total de 19 millones 139 mil votos, una cifra que evidencia el impacto y la relevancia nacional del certamen, de acuerdo con el reporte de El Financiero.