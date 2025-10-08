Trump critica la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl

Los Ángeles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la NFL por elegir a la estrella puertorriqueña Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, decisión que calificó de “absolutamente ridícula”.

“Nunca he oído hablar de él (...) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, expresó Trump durante su participación en el programa Greg Kelly Reports, emitido el lunes por Newsmax.

El mandatario republicano también manifestó su desacuerdo con algunas normas técnicas de la liga y señaló que le gustaría modificar ciertas reglas, como la patada inicial (kickoff, en inglés) que da comienzo al juego.

“Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano”, aseveró.

La elección de Bad Bunny para actuar el próximo 7 de febrero en Santa Clara (California) ha generado una ola de críticas entre las filas republicanas, que cuestionan que el artista cante principalmente en español.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tras el anuncio de la NFL, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que el Gobierno de Estados Unidos desplegaría agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el espectáculo.

No obstante, la Casa Blanca aclaró días después que no existen planes de redadas migratorias durante el evento del Super Bowl protagonizado por Bad Bunny.

El pasado sábado, el músico respondió a las críticas sobre su participación en uno de los espectáculos más vistos del mundo durante su monólogo en el programa Saturday Night Live (SNL), donde habló mayoritariamente en inglés.

“Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender español”, dijo el artista, quien también protagonizó varias escenas cómicas, incluida una adaptación de la serie mexicana El Chavo del Ocho.