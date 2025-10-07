Bad Bunny, el máximo artista latino del siglo XXI según Billboard

San Juan

El artista puertorriqueño Bad Bunny fue escogido por la revista especializada en música Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, según publicó el medio este martes en su página web.

De acuerdo con Billboard, el ránking se basó en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero de 2000 hasta diciembre de 2024.

“Bad Bunny continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global”, destacó la publicación sobre Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del intérprete.

La revista agregó que “Benito ha acumulado múltiples éxitos simultáneos al combinar magistralmente sus sencillos con colaboraciones efectivas, logrando liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo”.

Billboard resaltó además que el logro de Bad Bunny resulta aún más notable, ya que el artista no apareció en las listas de la publicación sino hasta 2016. Su primer tema incluido en las clasificaciones de Billboard fue en 2018.

Desde entonces, ha conseguido 14 canciones número 1 en Hot Latin Songs y ocho álbumes líderes en Top Latin Albums. También ostenta un récord de 89 canciones entre las diez primeras posiciones de Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel, con 39 cada uno, desde que la lista comenzó a elaborarse en 1986.

“A lo largo de su carrera, ha demostrado un control incomparable sobre su trayectoria artística, mezclando sin esfuerzo su producción con las historias que quiere contar”, añadió Billboard sobre el llamado conejo malo.

Bad Bunny fue igualmente el máximo artista de todos los géneros de Billboard en 2022 y el latino más destacado por quinto año consecutivo, de 2020 a 2024.

Con su álbum YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), logró la marca del disco con mayor permanencia en el número 1 de Top Latin Albums, con 70 semanas entre 2021 y 2022.

Estos éxitos, junto con su residencia histórica “No Me Quiero Ir De Aquí”, que comprendió 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, entre el 14 de julio y el 20 de septiembre, contribuyeron a su selección para actuar en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Para Billboard, ese logro “refleja su inmenso poder de estrella, su profunda conexión con su herencia y su fuerte vínculo con el público que conoce la música latina y, gracias a su talento, con quienes la están descubriendo”.

La lista de los diez principales artistas latinos del siglo XXI, según Billboard, la completan Romeo Santos, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna.EFE