Ingrid Martz se une al auge de las rupturas en celebridades

La actriz mexicana Ingrid Martz, reconocida por su trayectoria en telenovelas como "Rubí" y "Amarte es mi pecado", sorprendió a sus seguidores al revelar que lleva más de dos años separada de su esposo, Rodrigo Luque.
Martz, quien debutó como mamá en 2019, abrió este lunes su corazón en un video que publicó desde su cuenta de Instagram donde contó que lleva dos años separada del padre de su hija, pero que comparten casa por el bien de su pequeña de apenas seis años.
“Quiero decirles que este video lo hago con el corazón en la mano para todos ustedes. Pensé mucho en cómo hacer este anuncio. Yo había pensado junto con mi mánager ya de tiempo atrás hacer un comunicado muy breve, sin embargo, ustedes han sido tan lindos y tan cariñosos conmigo durante tantos años. Siempre he recibido puro amor y puro cariño de todos mis seguidores, siempre mensajes hermosos. Me han seguido en las buenas, en las malas, me han echado porras cuando he estado enferma en una cirugía, han estado conmigo en el nacimiento de mi hija, han visto crecer a Martina, así que yo creo que lo que ustedes se merecen es el cien por ciento de mi honestidad. Tengo que ser completamente honesta con ustedes”, comenzó expresando.
La protagonista de "La dictadura perfecta" y creadora del canal "Creciendo con mamá" detalló que la dinámica familiar, aunque basada en respeto, se volvió insostenible. “Creo que hay un momento en el que ya no se debe seguir así, por el bien de todos”, expresó con honestidad.
Reconoció que vivir bajo el mismo techo "cada vez se vuelve más complicado y más doloroso” para todas las partes involucradas. “Se ha hecho más largo y ha durado más de lo que yo jamás hubiera querido, ni imaginado porque, aunque Martina sea chiquita y aunque no haya pleitos, creo que esas cosas se sienten”, aseveró.
Confirmó que ya iniciaron los trámites legales de divorcio y agradeció el apoyo de sus seguidores, familiares y colegas. “La separación es inminente y estamos tratando de hacerlo de la forma más amorosa posible”, destacó.
“La relación que nos une es el ser papás de Martina y el deseo de querer estar con ella”, puntualizó.