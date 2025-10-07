Ingrid Martz se une al auge de las rupturas en celebridades

México.

La actriz mexicana Ingrid Martz, reconocida por su trayectoria en telenovelas como "Rubí" y "Amarte es mi pecado", sorprendió a sus seguidores al revelar que lleva más de dos años separada de su esposo, Rodrigo Luque.

Martz, quien debutó como mamá en 2019, abrió este lunes su corazón en un video que publicó desde su cuenta de Instagram donde contó que lleva dos años separada del padre de su hija, pero que comparten casa por el bien de su pequeña de apenas seis años.

“Quiero decirles que este video lo hago con el corazón en la mano para todos ustedes. Pensé mucho en cómo hacer este anuncio. Yo había pensado junto con mi mánager ya de tiempo atrás hacer un comunicado muy breve, sin embargo, ustedes han sido tan lindos y tan cariñosos conmigo durante tantos años. Siempre he recibido puro amor y puro cariño de todos mis seguidores, siempre mensajes hermosos. Me han seguido en las buenas, en las malas, me han echado porras cuando he estado enferma en una cirugía, han estado conmigo en el nacimiento de mi hija, han visto crecer a Martina, así que yo creo que lo que ustedes se merecen es el cien por ciento de mi honestidad. Tengo que ser completamente honesta con ustedes”, comenzó expresando.