'Dinastía Casillas', un nuevo legado de sangre y poder tras 'El señor de los cielos'

El universo de uno de los clanes más temidos se expande a partir de este martes 7 de octubre con 'Dinastía Casillas', la secuela de 'El señor de los cielos' donde una nueva generación al mando del imperio criminal que forjó Aurelio Casillas se enfrenta a más amenazas, traiciones y el peso de una historia marcada por la sangre.

Sin el cabeza de familia, el legendario capo interpretado por Rafael Amaya, a su hijo Ismael Casillas (Iván Arana) no le queda otra que tomar las riendas de una estirpe ligada a la tragedia y la lealtad.

"Es una familia que se ha protegido mucho, que cada uno de los personajes tiene algo que dar. Esa riqueza es lo que puede inspirar", afirmó el actor mexicano en una entrevista con EFE.

Al ya no existir Aurelio Casillas, "a Ismael no le queda de otra que continuar con el legado y asumir una responsabilidad completamente diferente a la que ya venía acostumbrado a tener", indica por su parte a EFE Isabella Castillo, quien también retoma el personaje de Diana Ahumada para este nuevo proyecto de Telemundo.

Una Diana que volverá "leal y firme para ayudar con todo y echarle ganas", agrega Castillo.

"Los Casillas se distinguen por ser muy leales y a esta familia le ha pasado de todo. No importa lo que les suceda, siempre van adelante", insiste la actriz.

UNA DISTANÍA ACTUALIZADA Y EVOLUCIONADA

A un clan que deberá confrontar nuevos retos se suma Raúl Méndez en su papel como 'El Chacorta', quien destaca la importancia de actualizarse y adaptarse a los temas de la sociedad actual para seguir conectando con las generaciones más jóvenes.

"Si la serie como tal ya tiene un tono bien enraizado, hoy en día 'Dinastía Casillas' también empieza a abordar las generaciones que vienen detrás de esta primera camada de los Casillas”, indica a EFE.

A diferencia de 'El Señor de los cielos', "los personajes con los que se van a encontrar en 'Dinastía Casillas' son todavía más humanos. No existe el universo del bueno y del malo, los personajes se han convertido en seres más humanos", explica.

"Al humanizar nuestros personajes, el público se puede identificar más tanto con los nuevos como con los que vienen de atrás", añade.

Entre esos nuevos rostros destaca Elisabeth Cordero, interpretada por la actriz colombiana María Fernanda Yepes, un rol que promete ser clave en las nuevas alianzas entre organizaciones.

"Es un personaje que está todo el tiempo reclamando su voz... hoy en día está recuperando su voz y yo eso lo veo muy bonito, porque creo que es un gran mensaje para las mujeres", afirma Yepes a EFE.

Además de fungir de puente entre dos grandes clanes, los Casillas y los Chemas, "es una mujer que está también mostrándose capaz de manejar una empresa, una organización, tomar decisiones. Me parece lindo que también este personaje esté trayendo eso a estas nuevas generaciones", dice.

Aunque el linaje de los Casillas extiende su historia en la televisión, su popularidad se sostiene sobre personajes que el público ya conoce en la pequeña pantalla que durante han servido como el pilar central de la saga.

"Nos han acompañado tantos años y ya son personajes que no tienen que creerse, sino que ya conocen. Entonces, ahora es verlos en una nueva situación y ver cómo se comportan, cómo salen de esas... creo que eso será divertido", asegura Aranda.

Es por ello que la audiencia "se va a poner contenta, se va a divertir muchísimo y se va a alegrar mucho. Les va a dar gusto ver cómo los Casillas, a pesar de todo, siguen firmes", sentencia por su parte Castillo.