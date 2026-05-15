Nada de niños en la parranda: Esto prohibe La Ceiba durante el Gran Carnaval Internacional

La Ceiba, Atlántida

En plena antesala del Gran Carnaval Internacional de la Amistad, las autoridades municipales de La Ceiba notificaron a padres de familia, encargados, tutores y representantes legales que los menores de 10 años no deberán permanecer en el evento después de las 9:00 de la noche. La disposición fue emitida por el Departamento Municipal de Justicia o Juzgado de Policía, que anunció la realización de un operativo conjunto el sábado 23 de mayo, día de la celebración del Gran Carnaval de La Ceiba, con el objetivo de evitar que menores de meses a 10 años continúen en la actividad pasada esa hora. De acuerdo con la notificación, el operativo será coordinado entre autoridades policiales, municipales, nacionales, militares, administrativas y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

La medida se fundamenta en la Ley de Policía y Convivencia Social, que establece como función policial velar por el cumplimiento de las leyes, mantener el orden público, tutelar la infancia y preservar la moralidad pública. También se ampara en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que reconoce el derecho de los niños al descanso, el esparcimiento y la recreación, pero ordena protegerlos de diversiones, espectáculos o actividades que puedan afectar su desarrollo físico, psíquico o moral.

El anuncio se produce en el contexto de la Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026, una de las celebraciones más esperadas del país. Las actividades feriales incluyen carnavalitos, desfiles, carrozas, comparsas, eventos culturales, conciertos y una amplia agenda turística que convierte a La Ceiba en el epicentro del entretenimiento nacional durante mayo. El Gran Carnaval está programado para el sábado 23 de mayo, precedido por el tradicional desfile de carrozas y comparsas por la avenida San Isidro. Esa noche también se espera una fuerte afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, atraídos por la cartelera musical y el ambiente festivo de la ciudad. Entre los artistas anunciados para la fiesta carnavalesca figuran el reguetonero puertorriqueño Farruko, el grupo de merengue La Makina, también de Puerto Rico, y el talento nacional Raffy de Honduras, además de espacios para agrupaciones locales.