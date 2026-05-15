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Nada de niños en la parranda: Esto prohibe La Ceiba durante el Gran Carnaval Internacional

El Departamento Municipal de Justicia anunció un operativo conjunto la noche del sábado 23 de mayo. La Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026 son las celebraciones más esperadas del país

Nada de niños en la parranda: Esto prohibe La Ceiba durante el Gran Carnaval Internacional

Autoridades municipales de La Ceiba anunciaron un operativo especial durante el Gran Carnaval Internacional de la Amistad. Durante el desfile, que se celebra por la tarde, las familias enteras podrán disfrutar de las carrozas y comparsas.

 Foto: Archivo
La Ceiba, Atlántida

En plena antesala del Gran Carnaval Internacional de la Amistad, las autoridades municipales de La Ceiba notificaron a padres de familia, encargados, tutores y representantes legales que los menores de 10 años no deberán permanecer en el evento después de las 9:00 de la noche.

La disposición fue emitida por el Departamento Municipal de Justicia o Juzgado de Policía, que anunció la realización de un operativo conjunto el sábado 23 de mayo, día de la celebración del Gran Carnaval de La Ceiba, con el objetivo de evitar que menores de meses a 10 años continúen en la actividad pasada esa hora.

De acuerdo con la notificación, el operativo será coordinado entre autoridades policiales, municipales, nacionales, militares, administrativas y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

La ExpoAgaa 2026 será del 15 al 24 de mayo, en el marco de la Feria Isidra

La medida se fundamenta en la Ley de Policía y Convivencia Social, que establece como función policial velar por el cumplimiento de las leyes, mantener el orden público, tutelar la infancia y preservar la moralidad pública.

También se ampara en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que reconoce el derecho de los niños al descanso, el esparcimiento y la recreación, pero ordena protegerlos de diversiones, espectáculos o actividades que puedan afectar su desarrollo físico, psíquico o moral.

Autoridades municipales de La Ceiba anunciaron que la medida busca reforzar la protección de la niñez durante la noche más concurrida de la Feria Isidra, en medio de la llegada de miles de visitantes, conciertos, desfiles y actividades populares en La Ceiba.

Autoridades municipales de La Ceiba anunciaron que la medida busca reforzar la protección de la niñez durante la noche más concurrida de la Feria Isidra, en medio de la llegada de miles de visitantes, conciertos, desfiles y actividades populares en La Ceiba.

 (Foto: Archivo)

El anuncio se produce en el contexto de la Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026, una de las celebraciones más esperadas del país.

Las actividades feriales incluyen carnavalitos, desfiles, carrozas, comparsas, eventos culturales, conciertos y una amplia agenda turística que convierte a La Ceiba en el epicentro del entretenimiento nacional durante mayo.

El Gran Carnaval está programado para el sábado 23 de mayo, precedido por el tradicional desfile de carrozas y comparsas por la avenida San Isidro. Esa noche también se espera una fuerte afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, atraídos por la cartelera musical y el ambiente festivo de la ciudad.

Entre los artistas anunciados para la fiesta carnavalesca figuran el reguetonero puertorriqueño Farruko, el grupo de merengue La Makina, también de Puerto Rico, y el talento nacional Raffy de Honduras, además de espacios para agrupaciones locales.

Farruko y La Makina amenizarán el Gran Carnaval de La Ceiba

La feria también incluye la ExpoAgaa 2026, que se desarrollará del 15 al 24 de mayo en el campo de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida, con música en vivo, exposición ganadera, gastronomía, juegos mecánicos y conciertos de grupos como Los Roland, Banda Z, La Guanajeña, Bonus Track, La Gran Banda, Silver Star y Poder Norteño.

Las autoridades municipales han destacado que este año La Ceiba busca fortalecer su imagen como destino turístico y familiar, en una edición que comenzó oficialmente con la coronación de sus nuevas soberanas: Kimberly Rosales, reina de la Feria Isidra, y Destereen Gonzáles, reina del Carnaval.

Con el operativo anunciado, el Departamento Municipal de Justicia busca ordenar la permanencia de menores durante la noche más concurrida de la feria y reforzar la protección de la niñez en medio de una celebración masiva que reúne música, desfiles, ventas, turistas y miles de familias en las principales calles de la ciudad.

La notificación fue firmada el 14 de mayo de 2026 por Ofelia Mariné Osorio Cruz, jueza de Policía y directora municipal de Justicia de La Ceiba.

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Redacción La Prensa
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