Desarticulan centro clandestino de drogas de la banda “Los Pelones” en Choluteca

Choluteca

En las últimas horas, agentes de la Policía Nacional ejecutaron una operación que permitió desarticular un centro clandestino de procesamiento, almacenamiento y distribución de narcóticos en la aldea Mojaras, municipio de Marcovia, Choluteca. La intervención se llevó a cabo mediante un allanamiento con orden judicial para combatir a estructuras vinculadas al narcotráfico y delitos conexos. De acuerdo con las investigaciones, el inmueble era administrado por integrantes de la organización criminal conocida como “Los Pelones”, banda que habría consolidado operaciones ilícitas en la zona sur del país relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de activos.

Detenciones

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a un hombre y una mujer, quienes, según los reportes preliminares, son pareja y miembros activos de dicho grupo delictivo. Ambos estaban encargados de la custodia y el resguardo de las sustancias ilícitas localizadas en la vivienda, las cuales eran procesadas para su posterior distribución. En el lugar se decomisaron armas de fuego de alto calibre, entre ellas un fusil de asalto AR-15, una pistola y 300 proyectiles de diversos calibres. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dicho armamento será sometido a análisis balísticos por parte de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el fin de determinar si fue utilizado en hechos violentos u homicidios en la zona.