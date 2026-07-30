Desarticulan centro clandestino de drogas de la banda “Los Pelones” en Choluteca

En las últimas horas, agentes de la Policía Nacional ejecutaron una operación que permitió desarticular un centro clandestino de procesamiento, almacenamiento y distribución de narcóticos en la aldea Mojaras, municipio de Marcovia, Choluteca.
La intervención se llevó a cabo mediante un allanamiento con orden judicial para combatir a estructuras vinculadas al narcotráfico y delitos conexos.
De acuerdo con las investigaciones, el inmueble era administrado por integrantes de la organización criminal conocida como “Los Pelones”, banda que habría consolidado operaciones ilícitas en la zona sur del país relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de activos.
Detenciones
Durante el operativo, las autoridades detuvieron a un hombre y una mujer, quienes, según los reportes preliminares, son pareja y miembros activos de dicho grupo delictivo. Ambos estaban encargados de la custodia y el resguardo de las sustancias ilícitas localizadas en la vivienda, las cuales eran procesadas para su posterior distribución.
En el lugar se decomisaron armas de fuego de alto calibre, entre ellas un fusil de asalto AR-15, una pistola y 300 proyectiles de diversos calibres.
Dicho armamento será sometido a análisis balísticos por parte de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el fin de determinar si fue utilizado en hechos violentos u homicidios en la zona.
Asimismo, los agentes lograron el decomiso de un importante cargamento de estupefacientes: 1,258 puntas de supuesta cocaína, 1/4 de kilo de cocaína en piedra/polvo, 630 piedras de crack y 210 bolsitas y media libra suelta de marihuana.
En la escena también se incautó un vehículo tipo camioneta, una motocicleta, básculas, herramientas para el procesamiento de alucinógenos y 245,713 lempiras en efectivo, dinero que presuntamente proviene de la venta de droga.
La Policía Nacional indicó que estas detenciones y decomisos permitirán ampliar las líneas de investigación para identificar y capturar a otros miembros de esta estructura criminal.