Caen "Flaca" y "Barbitas", supuestos operadores de la 18, en Comayagüela

Comayagüela

Una pareja fue capturada en las últimas horas en la colonia Betania, en Comayagüela, durante un operativo policial que investiga la presunta distribución de drogas en ese sector de la capital.

Los detenidos fueron identificados como Junior Lenin Maldonado Flores, de 25 años, conocido con el alias de "Barbitas", y Gabriela Alejandra Mejía Fúnez, de 29 años, alias "La Flaca", quienes, de acuerdo con las autoridades, serían integrantes de la pandilla 18.