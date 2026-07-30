Caen "Flaca" y "Barbitas", supuestos operadores de la 18, en Comayagüela

Una pareja fue capturada en las últimas horas en la colonia Betania, en Comayagüela, durante un operativo policial que investiga la presunta distribución de drogas en ese sector de la capital.
Los detenidos fueron identificados como Junior Lenin Maldonado Flores, de 25 años, conocido con el alias de "Barbitas", y Gabriela Alejandra Mejía Fúnez, de 29 años, alias "La Flaca", quienes, de acuerdo con las autoridades, serían integrantes de la pandilla 18.
La detención fue ejecutada por equipos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), tras varias semanas de investigaciones, según el informe oficial.
Durante el operativo, los agentes decomisaron varios envoltorios con supuestas sustancias ilícitas, entre ellas supuesta cocaína y crack. Asimismo, incautaron dinero en efectivo que, según las investigaciones preliminares, estaría relacionado con la venta de estupefacientes.
De acuerdo con la información policial, ambos serían reincidentes en este tipo de actividades y presuntamente desempeñaban un papel en el abastecimiento y distribución de drogas en la colonia Betania y otros sectores cercanos bajo influencia de la estructura criminal.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.