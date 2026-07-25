Capturan a "El Chaparro", señalado como presunta pieza clave en la red de extorsión de la Pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.

Agentes de la Dirección Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DAET) capturaron este sábado en la colonia El Pedregal, en Comayagüela, a un hombre señalado por las autoridades como uno de los principales recolectores de dinero producto de la extorsión para la Pandilla 18. El detenido fue identificado por la Policía como Flavio Esteban Ordóñez, de 58 años, conocido con el alias de "El Chaparro", quien fue requerido durante un operativo de vigilancia, seguimiento y persecución desarrollado por equipos especializados de la División Contra la Extorsión y Asociaciones Terroristas. El comisario Cristian Nolasco, portavoz policial, informó que sobre el sospechoso pesaba una orden de captura emitida por el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, por su presunta participación en el delito de extorsión.

"La Policía Nacional de Honduras, a través de la División Contra la Extorsión y Asociaciones Terroristas, específicamente la Unidad Nacional Contra la Extorsión, mediante vigilancia, seguimiento y una persecución, le ha dado detención a un miembro activo de la Pandilla 18", declaró Nolasco. El funcionario explicó que el ahora capturado ya había sido detenido en el año 2000 por el mismo delito. Según indicó, en aquella ocasión fue requerido junto con evidencias relacionadas con el caso y actualmente enfrenta una sentencia condenatoria, por lo que deberá comparecer nuevamente ante el tribunal para la individualización de la pena. "Flavio Esteban Ordóñez ha sido capturado. Es un señor de 58 años de edad que en su momento, en el año 2000, fue detenido por el supuesto delito de extorsión y ahora, con una sentencia condenatoria, se le hará la individualización correspondiente de la pena", precisó el comisario. De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, el detenido presuntamente desempeñaba funciones estratégicas dentro de la estructura criminal. Entre ellas, figuraba la recolección de dinero proveniente de la extorsión en distintos sectores de la capital y labores de vigilancia para alertar sobre movimientos de las fuerzas de seguridad.