Capturan a una mujer por supuesta participación en actividades de extorsión en la capital

Tegucigalpa, Honduras

Una mujer identificada con el alias de “La Gata” fue capturada durante un operativo realizado en el barrio Belén, en el Distrito Central, por suponerla responsable del delito de extorsión.

Tras labores de vigilancia e inteligencia, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron la captura de la sospechosa, una mujer de 38 años, originaria de Puerto Cortés y residente en la colonia Arturo Quezada, en la capital.

La detención se ejecutó en cumplimiento de una orden de captura girada el 9 de julio de 2026 por la autoridad judicial competente, al ser considerada presunta responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.