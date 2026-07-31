Capturan a una mujer por supuesta participación en actividades de extorsión en la capital

Una mujer identificada con el alias de “La Gata” fue capturada durante un operativo realizado en el barrio Belén, en el Distrito Central, por suponerla responsable del delito de extorsión.
Tras labores de vigilancia e inteligencia, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron la captura de la sospechosa, una mujer de 38 años, originaria de Puerto Cortés y residente en la colonia Arturo Quezada, en la capital.
La detención se ejecutó en cumplimiento de una orden de captura girada el 9 de julio de 2026 por la autoridad judicial competente, al ser considerada presunta responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.
Las indagaciones efectuadas por la DPI indican que la detenida presuntamente integraba una estructura delictiva dedicada a la extorsión, donde habría asumido la tarea de recaudar el dinero obtenido de las exigencias ilícitas.
Entre las víctimas figuran transportistas del servicio de autobuses y taxis, además de comerciantes, microempresarios y otros ciudadanos dedicados a actividades comerciales en diferentes zonas de la capital.
Una vez concluido el procedimiento policial, la mujer fue remitida ante la autoridad judicial correspondiente, donde enfrentará el proceso legal por el delito que se le atribuye.