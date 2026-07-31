Cae presunto pandillero de la 18 en Tegucigalpa; portaba tatuaje de la "Santa Muerte" en un brazo

Tegucigalpa, Honduras.

La Unidad Nacional Antisecuestros capturó este viernes a un hombre señalado como miembro activo de la Pandilla 18, quien era buscado por la justicia mediante una orden de captura pendiente por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe policial, la detención se realizó mediante labores de vigilancia en la colonia La Peña, en Tegucigalpa, donde los agentes localizaron al sospechoso y ejecutaron la orden judicial.

El detenido fue identificado como Yunior Javier López Cruz, de 20 años, originario y residente en la colonia Villa Nueva, sector 8, en el Distrito Central. Según el reporte, se desempeña como albañil.