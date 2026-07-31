Cae presunto pandillero de la 18 en Tegucigalpa; portaba tatuaje de la "Santa Muerte" en un brazo

La Unidad Nacional Antisecuestros capturó este viernes a un hombre señalado como miembro activo de la Pandilla 18, quien era buscado por la justicia mediante una orden de captura pendiente por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego, informó la Policía Nacional.
De acuerdo con el informe policial, la detención se realizó mediante labores de vigilancia en la colonia La Peña, en Tegucigalpa, donde los agentes localizaron al sospechoso y ejecutaron la orden judicial.
El detenido fue identificado como Yunior Javier López Cruz, de 20 años, originario y residente en la colonia Villa Nueva, sector 8, en el Distrito Central. Según el reporte, se desempeña como albañil.
La Policía indicó que López Cruz mantenía una orden de captura vigente por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la salud y el orden público.
Según el informe, la orden fue emitida el pasado 18 de febrero por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa. Tras su detención, el sospechoso fue trasladado y remitido al juzgado que emitió la orden de captura, donde continuará el procedimiento legal correspondiente.
La Policía Nacional no brindó detalles adicionales sobre las investigaciones relacionadas con los delitos que se le atribuyen ni sobre el tiempo que el imputado permaneció prófugo.