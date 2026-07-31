Tras una llamada al 911, Policía rescata a hombre raptado en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

De acuerdo con las autoridades, la información permitió activar un despliegue inmediato de agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 3 (UMEP-3), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para ubicar a la víctima.

La acción policial se desarrolló ayer tras una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, la cual alertó sobre el rapto de una persona en el sector de la colonia 14 de Marzo , en la capital hondureña.

La Policía Nacional rescató a un hombre que había sido privado de su libertad por supuestos integrantes de la Pandilla 18 en Tegucigalpa. Durante el operativo, las autoridades también capturaron a uno de los presuntos responsables del hecho.

El comisario José Armando Estévez, jefe de la UMEP-3, informó que la rápida intervención policial permitió localizar el sitio donde mantenían retenido al ciudadano.

"Efectivamente, mediante las operaciones que realiza la Unidad Metropolitana Número 3, se ha podido recuperar una persona que se encontraba privada de libertad y en esa operación se le dio detención a uno de sus captores", declaró el oficial.

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Según explicó, la alerta indicaba que la víctima no solo había sido raptada, sino que también existían indicios de que sería asesinada por sus captores.

Tras recibir la denuncia, los agentes realizaron saturaciones, patrullajes y labores de búsqueda en distintos puntos de la ciudad hasta identificar el lugar donde permanecía retenido el hombre.

Durante el operativo fue detenido uno de los supuestos implicados en la privación ilegal de libertad. El sospechoso fue trasladado bajo custodia policial para continuar con el proceso de investigación correspondiente.

Las autoridades indicaron que las diligencias continúan para identificar y capturar a otras personas que habrían participado en el secuestro.

"Seguimos todavía la investigación para poder identificar a más personas que pudieron haber participado en esta privación y poder dar más resultados posteriormente", afirmó el comisario.

El rescate se produjo en el sector de La Pradera, sobre el bulevar Fuerzas Armadas, en Comayagüela, donde también llegaron familiares de la víctima tras conocer que había sido localizada con vida.

Mientras tanto, el detenido permanecerá a disposición de las autoridades competentes, mientras avanza la investigación para esclarecer completamente el caso y determinar la participación de otros presuntos miembros de estructuras criminales.