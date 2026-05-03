Lavallén responde a críticas por no golear a Real España y envía mensaje

San Pedro Sula, Honduras.

Remarcó la interpretación táctica de sus futbolistas para desgastar al rival bajo el calor, rompiendo una racha de las dos últimas derrotas y asumiendo el compromiso del triunfo en este juego.

El entrenador de Marathón, Pablo Lavallén , celebró un triunfo clave en la triangular final del torneo, derrotando al superlíder Real España en un clásico accidentado. En la conferencia de prensa destacó la estrategia de cuidar energías ante un calendario exigente, con partidos cada tres días, priorizando los tres puntos sobre un marcador abultado.

Lavallén se alegra cuando le consultan por Brian Farioli, ya que lo había perdido por más de cuatro meses y es el jugador que le da equilibrio al equipo. Lo ha llevado de a poco.

¿Cómo describe el partido y si cree que pudieron haber anotado más goles?

Agradecido con Dios por el triunfo y el esfuerzo de los muchachos, lo ideal era ganar y se cumplió. En 11 contra 11, en los primeros minutos estrellamos un balón en el palo a los pocos minutos; las expulsiones son problema del rival, no tenemos la culpa. Nos dan tres puntos si ganamos 1-0 y si ganamos 10-0 igual, nos dan tres puntos. Hicimos un partido correcto para sumar tres puntos, cuidando fuerzas ante un calendario de tres días, moviendo la pelota para cansarlos y filtrar balones para encontrar el segundo gol.

¿Vino desde el banco que se bajara la intensidad o fue actitud de los jugadores?

Los jugadores tienen un plan de juego, un estilo de atacar con libertad para imprimir velocidad o pausa. Lo que no podemos permitir es que que un rival de 11 ataque directa rápido, pierda la pelota y ellos en un balonazo largo encuentran a un jugador desmarcado, si el control lo podemos hacerlo nosotros, haciendo correr al enemigo para que pierda fuerza, los jugadores son los que interpretan el mensaje. Con la temperatura alta, ellos se cansaron primero; recuperaban y perdían rápido tras perseguir un minuto y medio. Uno quiere ganar por muchos goles, pero un gol da tres puntos igual. Salimos de dos derrotas, la última con tristeza en el Olímpico; este es otro torneo y lideramos la triangular.

¿Qué puede esperar el aficionado de Marathón en esta nueva triangular?

Que va a tener un equipo para pelear contra los mejores; hoy se le ganó al superlíder que salió primero de la general. Eso significa que estamos para luchar por la final y el título, manejando circunstancias como partidos en tres días ante Olimpia descansado. Hay que evitar excesos de esfuerzo; no es iniciativa ganar 1-0, pero el estilo es atacar, por eso a los dos minutos ya habíamos tirado una al palo. A veces las circunstancias exigen jugar estratégicamente para cansar y frustrar al rival, parte del fútbol que no siempre comparte el aficionado.

En ese control de partido que Marathón tiene, ¿qué tan importante fue Farioli para dominar en la mitad de la cancha con Francisco Martínez para que el equipo pudiera tener esa fluidez?

Ustedes ya conocen a Farioli, ya jugó el torneo anterior, está recién volviendo, jugó más hoy: 60 minutos. Brian Farioli entiende el juego, da pausa o aceleración como Isaac o Chelito. Valioso recuperarlo para la triangular; evaluar minutos sin riesgo para no perderlo. Lo mismo para Javier Arriaga, que no jugó hoy; es de llevarlos de a poco en la fase importante, ya que recién están volviendo a la actividad.

Rompiendo malos resultados que no podía ganarle al Real España, pero el aficionado no sale contento, pedían más goles. ¿Cómo toma la desconfianza de cara a lo que resta de la triangular?

Nosotros jugamos este partido en el segundo tiempo con dos jugadores más y 1-0, resguardamos pensando en el partido de visita ante Olimpia descansado. Regulamos un poco y después el aficionado opina lo que quiera. En últimos cuatro partidos no le habíamos ganado a Real España; es importante empezar así la triangular para mí y el equipo, pero no controlo opiniones.