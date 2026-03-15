"La Kleivona" resultó herido durante operativo que terminó con su captura

El presunto líder de la banda criminal La Kleivona, Kleivin Emilson Orellana Guzmán, resultó herido de bala durante un operativo este domingo en Choloma, Cortés.
Tras ser capturado por las autoridades, Orellana Guzmán fue trasladado a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula.
Junto a él, también fueron detenidos dos presuntos integrantes de la misma estructura criminal, quienes enfrentarán investigaciones por su vinculación con la banda.
El operativo se desarrolló en el sector de Los Bajos de Choloma, donde agentes especiales de investigación e inteligencia habían identificado la presencia del grupo criminal.
Durante el operativo, se registró un enfrentamiento entre los agentes policiales y los ahora detenidos, lo que provocó que Orellana Guzmán resultara herido.
La captura forma parte de acciones coordinadas por las autoridades para desarticular a La Kleivona, organización vinculada a extorsión y tráfico de drogas en el norte del país.
Kleivin Emilson Orellana Guzmán figuraba en la lista de los diez prófugos más buscados de Honduras, debido a múltiples órdenes de captura pendientes por delitos de alto impacto.
Según las investigaciones, la banda operaba principalmente en el corredor industrial de Cortés, generando temor entre comerciantes y pobladores.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron un fuerte arsenal de armas, chalecos antibalas y droga. Esta evidencia será analizadas como parte de las investigaciones judiciales.
Las autoridades reiteraron que continuarán con las operaciones para localizar y detener a otros miembros de La Kleivona, fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado en la región.
Momento en que "La Kleivona" era trasladado desde Choloma hacia las instalaciones de la DPI en San Pedro Sula. Recibió atención médica previo al traslado.