  1. Inicio
  2. · Honduras

Minuto a minuto: Toma de posesión de Nasry Asfura 2026-2030

Siga minuto a minuto la toma de posesión de Nasry Asfura 2026-2030 en el Congreso Nacional con cobertura especial de La Prensa

Minuto a minuto: Toma de posesión de Nasry Asfura 2026-2030

Hoy es un día histórico para el país al asumir Nasry Asfura la Presidencia de la República.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

La Prensa le llevará minuto a minuto todos los detalles de la toma de posesión de Nasry Asfura como presidente de Honduras para el período 2026-2030.

La ceremonia de investidura presidencial está prevista para desarrollarse en un ambiente de alta seguridad y estricto protocolo oficial en las instalaciones del Congreso Nacional, donde se espera la presencia de representantes de organismos multilaterales, líderes políticos nacionales, autoridades civiles, policiales y militares, así como invitados especiales.

Siga en La Prensa la cobertura especial y en tiempo real de la toma de posesión, con actualizaciones constantes, reacciones, análisis y los momentos más relevantes de la jornada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias