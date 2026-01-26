Minuto a minuto: Toma de posesión de Nasry Asfura 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras

La Prensa le llevará minuto a minuto todos los detalles de la toma de posesión de Nasry Asfura como presidente de Honduras para el período 2026-2030.

La ceremonia de investidura presidencial está prevista para desarrollarse en un ambiente de alta seguridad y estricto protocolo oficial en las instalaciones del Congreso Nacional, donde se espera la presencia de representantes de organismos multilaterales, líderes políticos nacionales, autoridades civiles, policiales y militares, así como invitados especiales.

Siga en La Prensa la cobertura especial y en tiempo real de la toma de posesión, con actualizaciones constantes, reacciones, análisis y los momentos más relevantes de la jornada.