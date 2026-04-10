Alteran arte de LA PRENSA para vincular a Rashid Mejía con filtración de videos explícitos

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un arte que incluye el logo de LA PRENSA, en el que se vincula al diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, con la supuesta filtración de videos explícitos grabados en moteles de Honduras.
Sin embargo, esto es falso. El contenido fue alterado a partir de una versión original de la marca, en la que no se menciona ni se hace referencia al congresista.
"FILTRAN MÁS DE MIL VIDEOS ÍNT1MOS DE MOTELES", dice parte del arte en una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 9 de abril de 2026.
Rashid Mejía es actual diputado de la bancada del Partido Liberal electo para el período 2026-2030, representando al departamento de Francisco Morazán.
Entre sus iniciativas hasta el momento destaca una propuesta de ley contra el nepotismo, que busca prohibir la contratación de familiares de funcionarios en instituciones del Estado y establecer sanciones para quienes incurran en estas prácticas.
Además, ha impulsado planteamientos relacionados con reformas al funcionamiento interno del Congreso.
Arte modificado
Una búsqueda inversa en Google Lens permitió localizar el arte original, publicado el 8 de abril de 2026 por Diario LA PRENSA. El mismo contenido también aparece en su perfil verificado de Facebook.
La pieza gráfica auténtica no incluye la fotografía del diputado Rashid Mejía, contrario a la publicación viral.
La publicación redirige a una nota periodística de la marca en la que las autoridades de la Policía Nacional informaron que no existen denuncias de una supuesta filtración de videos íntimos de moteles en Honduras.
En ningún momento el contenido menciona o hace alusión a Mejía.
Asimismo, la encargada de redes sociales de Diario LA PRENSA confirmó la alteración del contenido, la cual no fue realizada ni difundida por la marca.
En conclusión, el arte que vincula al diputado Rashid Mejía con la filtración de videos explícitos fue alterado a partir de un arte original de Diario LA PRENSA. La versión auténtica no incluye la imagen ni hace referencia al congresista de la bancada del Partido Liberal.