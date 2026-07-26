Golpe en el grupo de Honduras: Goleada en el Premundial Sub-20

Puebla, México.

El duelo enfrentó a dos rivales directos de Honduras y Jamaica , selecciones que también integran el sector y que se medirán esta misma noche en el cierre de la primera jornada. El resultado deja a Canadá con una ventaja importante en la lucha por avanzar a la siguiente fase, mientras que Panamá deberá corregir varios aspectos después de un estreno complicado.

La selección de la Hoja de Maple mostró superioridad durante gran parte del encuentro y dejó una importante carta de presentación en un Grupo C que promete mucha competencia.

La selección de Canadá comenzó con paso firme su participación en el Premundial Sub-20 de Concacaf rumbo al Mundial de la categoría y los Juegos Olímpicos, luego de vencer con autoridad 3-0 a Panamá en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, México.

Desde el pitazo inicial, Canadá tomó el control del partido y dejó en evidencia las dificultades de un conjunto panameño que nunca logró encontrar comodidad dentro del terreno de juego. La presión, la intensidad y la efectividad ofensiva de los norteamericanos marcaron la diferencia ante un rival que terminó decepcionando en su debut.

La gran figura del encuentro fue Emrick Fotsing, futbolista del Vancouver Whitecaps, quien lideró el ataque canadiense con una actuación brillante al marcar un doblete. El delantero abrió el marcador apenas al minuto nueve, aprovechando un tiro de esquina para imponerse dentro del área y conectar un certero cabezazo que dejó sin opciones al guardameta panameño.

Canadá no bajó el ritmo y rápidamente amplió la ventaja. Al minuto 14, Liam Mackenzie convirtió desde el punto penal para colocar el 2-0 y darle mayor tranquilidad a su equipo, que ya dominaba las acciones ante una Panamá que sufría para contener los ataques rivales.

Antes del descanso llegaron dos acciones que terminaron condicionando aún más el desarrollo del encuentro.

Primero, Panamá se quedó con un jugador menos luego de la expulsión del defensor Oliver Campos, quien recibió tarjeta roja por una fuerte infracción. Poco después, Raheen Cuello tuvo una oportunidad clara para descontar en un mano a mano frente al arquero canadiense, pero su remate terminó marchándose muy por encima del arco, desperdiciando una ocasión clave para meter nuevamente a los panameños en el partido.

Para la segunda mitad, Panamá intentó reaccionar y adelantó sus líneas en busca de un gol que cambiara la historia del encuentro. Sin embargo, la falta de claridad en el último tramo de la cancha y la inferioridad numérica complicaron sus posibilidades ante un equipo canadiense que manejó los tiempos y controló los intentos ofensivos de su rival.

Cuando el partido llegaba a su final, Canadá volvió a golpear. Emrick Fotsing apareció nuevamente al minuto 90 para sellar su doblete y decretar el definitivo 3-0, confirmando una victoria contundente que coloca a los norteamericanos como uno de los equipos a seguir dentro del Grupo C.