Orlando López, técnico de la Sub-21 de Honduras: "Iremos por ese oro"

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras llega en el fútbol masculino de los Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala 2025, del 18 al 30 de octubre, donde defienden la medalla de oro a nivel Sub-21.

En esta edición está ubicada en el grupo B junto a Costa Rica y Panamá. En el A se encuentran Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Por su parte Belice decidió no competir en el campeonato.

San José 2013 y Managua 2017 fueron conquistadas por Honduras las preseas de oro, siendo estas las dos últimas ediciones de los Juegos Deportivos Centroamericanos y luego el covid-19 quebró la que sería en 2021.

Honduras Sub-21 es dirigida por Orlando López, entrenador nacional que en primera división tiene la experiencia de comandar a los Lobos UPNFM y ahora busca su primer logro al frente de las selecciones menores.

Este jueves 16 de octubre entrenaron en San Pedro Sula previo al viaje a Ciudad de Guatemala para enfilar el debut este lunes 20 de octubre frente a Costa Rica. Luego, dos días después, será el choque ante los panameños.