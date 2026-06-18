Mundial 2026: Partidos de hoy jueves 18 de junio, horarios y dónde ver transmisión

El Mundial United 2026 pone este jueves en marcha su segunda fecha de la fase de grupos con cuatro partidos, tras la jornada inaugural que dejó sorpresivos resultados y con algunas de las selecciones favoritas consolidando ese papel en la Copa del Mundo.
El telón de la segunda jornada lo abren en el Grupo A las selecciones de República Checa y Sudáfrica, que se miden en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido arranca a las 10.00 AM, hora de Honduras, y se podrá ver a través de Tigo Sports.
Luego a la 1.00 PM por el Grupo B se enfrentan Suiza y Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Dicho encuentro será transmitido en territorio hondureño por TVC y Tigo Sports.
Más tarde le tocará el turno a las selecciones de Canadá y Qatar que saldrán al campo del Estadio BC Place de Vancouver en busca del triunfo. Este duelo arrancará a las 4.00 PM y se verá por Tigo Sports.
La actividad del día la cerrará otro anfitrión. México chocará contra Corea del Sur en el partidazo del Grupo A a disputarse en el Estadio Akron de Guadalajara, casa de las Chivas. Inicia a las 7.00 PM y va por Tigo Sports.
🔥¡Comenzamos de nuevo! Este miércoles terminó la primera fase de grupos. México y Canadá, países sede, vuelven a la cancha. #Mundializate pic.twitter.com/uSdymIwiAY— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) June 18, 2026
PARTIDOS DE ESTE JUEVES 18 DE JUNIO:
República Checa vs Sudáfrica - 10:00 AM / Tigo Sports
Suiza vs Bosnia y Herzegovina - 1:00 PM / Tigo Sports y TVC
Canadá vs Qatar - 4:00 PM / Tigo Sports
México vs Corea del Sur - 7:00 PM / Tigo Sports