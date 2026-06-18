Mundial 2026: Partidos de hoy jueves 18 de junio, horarios y dónde ver transmisión

El Mundial United 2026 pone este jueves en marcha su segunda fecha de la fase de grupos con cuatro partidos, tras la jornada inaugural que dejó sorpresivos resultados y con algunas de las selecciones favoritas consolidando ese papel en la Copa del Mundo.

El telón de la segunda jornada lo abren en el Grupo A las selecciones de República Checa y Sudáfrica, que se miden en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido arranca a las 10.00 AM, hora de Honduras, y se podrá ver a través de Tigo Sports.