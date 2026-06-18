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Mundial 2026: Partidos de hoy jueves 18 de junio, horarios y dónde ver transmisión

Dos selecciones anfitrionas del Mundial vuelven a la acción en esta segunda jornada que tendrá partidazos.

Mundial 2026: Partidos de hoy jueves 18 de junio, horarios y dónde ver transmisión

México vuelve a la acción en la segunda jornada del Mundial 2026.

 FOTO: EFE

El Mundial United 2026 pone este jueves en marcha su segunda fecha de la fase de grupos con cuatro partidos, tras la jornada inaugural que dejó sorpresivos resultados y con algunas de las selecciones favoritas consolidando ese papel en la Copa del Mundo.

El telón de la segunda jornada lo abren en el Grupo A las selecciones de República Checa y Sudáfrica, que se miden en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido arranca a las 10.00 AM, hora de Honduras, y se podrá ver a través de Tigo Sports.

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Luego a la 1.00 PM por el Grupo B se enfrentan Suiza y Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Dicho encuentro será transmitido en territorio hondureño por TVC y Tigo Sports.

Más tarde le tocará el turno a las selecciones de Canadá y Qatar que saldrán al campo del Estadio BC Place de Vancouver en busca del triunfo. Este duelo arrancará a las 4.00 PM y se verá por Tigo Sports.

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La actividad del día la cerrará otro anfitrión. México chocará contra Corea del Sur en el partidazo del Grupo A a disputarse en el Estadio Akron de Guadalajara, casa de las Chivas. Inicia a las 7.00 PM y va por Tigo Sports.

PARTIDOS DE ESTE JUEVES 18 DE JUNIO:

República Checa vs Sudáfrica - 10:00 AM / Tigo Sports

Suiza vs Bosnia y Herzegovina - 1:00 PM / Tigo Sports y TVC

Canadá vs Qatar - 4:00 PM / Tigo Sports

México vs Corea del Sur - 7:00 PM / Tigo Sports

TABLA DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026:

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Redacción web
Juan Carlos Miranda

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