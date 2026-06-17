Prensa de Panamá dolida, 'Chepe Bomba' deja recado a Honduras y burlas en Costa Rica

La prensa deportiva panameña e internacional lamentó la dura derrota de Panamá en su debut en el Mundial 2026 ante Ghana y el polémico 'Chepe Bomba' no soportó y dejó recados para varios países.
ESPN - "¡Terrible desenlace en el debut canalero! Cuando parecía que Panamá tendría su primer punto en su historia, un gol al 94' de los africanos les quitó toda la felicidad en Toronto".
La Prensa Panamá - "Panamá cae en el último suspiro de un partido en el que mereció más".
Telemetro Reporta - "¡Panamá sufre dura derrota en Toronto! La Selección Nacional cayó 0-1 ante Ghana en su primer partido de la Copa Mundial 2026".
Tigo Sports Panamá - "Golpe sobre el final. Panamá luchó hasta el último minuto, pero Yirenkyi marcó al 90+5 y le dio a Ghana la victoria 1-0 en el debut mundialista. Duele por cómo se escapó".
Deportes RPC - "Mundial 2026: Panamá sufre dolorosa derrota ante Ghana".
Teletica Deportes de Costa Rica - "¡Como más duele! Panamá cae en los últimos minutos frente a Ghana".
Diario Diez - "¡Golpe casi letal! Ghana, con gol de último minuto, derrotó a Panamá que se cansó de perdonar el arco africano en el debut mundialista".
La Concacaf se pronunció tras el debut panameño en el Mundial 2026: "Panamá inicia su camino mundialista con una ajustada derrota ante Ghana".
Diario Marca de España - "¡Ghana se lleva la victoria sobre la hora! Cuando todo pintaba al empate, Yirenkyi aparece para llevarse los tres puntos".
Diario Olé de Argentina - "¡Victoria sobre la hora de Ghana ante Panamá!".
El Chiringuito de España - "¡Ghana se lleva los 3 puntos en el último suspiro!".
TD Más de Costa Rica aprovechó la rivalidad y se burlaron de la derrota de Panamá: "Jugaron como nunca y perdieron como siempre".
En TD Más de Costa Rica siguieron con las mofas para los panameños: "Así se esfumó la esperanza" en el debut de Panamá.
Diario Récord de México - "Ghana se lo lleva. Al minuto 95 cayó el único gol del partido y los africanos se quedan con los 3 puntos. Panamá luchó e hizo un gran juego pero no pudo".
Gustavo Roca, periodista hondureño de Diario Diez - "Panamá fue muy superior a la Selección de Ghana, pero en la penúltima jugada del partido PERDIÓ EL JUEGO. Increíble... el fútbol es tan lindo como jodido. Buena presentación la de los panas, pero sufrieron además de lo que adolecen desde hace meses; EFICACIA de cara al marco".
Jhony Mosquera, periodista panameño de JM Deportes: "Como duele en el alma esta derrota 1-0 de Panamá ante Ghana. Inmerecido resultado, el fútbol te da y te quita, hoy nos quitó festejar nuestro primer punto en una copa del mundo, toca levantar cabeza y salir a buscar otro resultado ante Croacia".
Álvaro Martínez, periodista panameño, mostró toda su frustración por la derrota de Panamá: "Ghana mereció hasta perder. El fútbol premió a un equipo mediocre".
El periodista panameño José Miguel Domínguez, mejor conocido como Chepe Bomba, mostró su dolor por la derrota de último minuto contra Ghana: "¡Duele perder así! ¡Le faltó pegada a Panamá!".
En otro mensaje, 'Chepe Bomba' se preguntó:"¿Qué pecados estaremos pagando en Panamá?".
'Chepe Bomba' también subió un video y dejó recaditos para varios, incluido Honduras: "Trabajaremos para seguir siendo Papamá en la zona y que los ticos, catrachos y chapines sigan viendo los Mundiales por TV".
Julio César Cruz, periodista de El Heraldo, no se anduvo con rodeos: "Panamá una vez más terminará el Mundial sin victorias. Hoy era la única oportunidad que tenían de sacar los 3 puntos ante una malita selección de Ghana y no pudieron hacerlo".
'Chepe Bomba' le respondió a Julio César Cruz por su alegría de la derrota de Panamá: "Honduras está en la hondura. Es fácil opinar desde el sillón, con el control remoto en la mano y disfrutando de unas ricas palomitas de maíz saladas. Panamá es papá de tu país. Deberías sentirte orgulloso que papá está dando la cara".
Julio César Cruz le replicó a 'Chepe Bomba': "Si "dar la cara" es perder todos los juegos de los Mundiales imagínate qué será dar vergüenza, Chepe. Una cosa es ser en la actualidad el mejor del área y otra es ser "el papá", justamente por opiniones como esas es que nos da alegría ver lo que hoy le pasó, por la altanería. Espero que algún día veas a tu país sacar tan siquiera un empate en Mundiales, tal vez se les da...".
La cuenta Invicto se lamentó por la derrota panameña: "Increíble lo que le pasó a Panamá en el torneo más importante que existe. Cuando parecía que los canaleros por fin sumarían en una Copa del Mundo, Ghana lo terminó ganando con GOL SOBRE LA HORA".
El famoso Mister Chip no podía creer el resultado final del debut de Panamá contra Ghana: "Que jodida injusticia".