Desgarradoras imágenes en el Mundial 2026: lágrimas por una fuerte lesión

Canadá vivió una noche de contrastes en el Mundial 2026. La selección norteamericana firmó una actuación histórica al golear con contundencia a Qatar y conseguir la primera victoria mundialista de su historia, pero la celebración quedó marcada por la grave lesión sufrida por Ismaël Koné en el segundo tiempo.
Canadá firmó una noche histórica en el Mundial 2026 al conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo, tras imponerse con autoridad a Catar en la segunda jornada del Grupo B.
El equipo local mostró personalidad, intensidad y una eficacia ofensiva que terminó marcando diferencias desde el inicio del encuentro.
El conjunto canadiense salió con un planteamiento agresivo, buscando el gol desde los primeros minutos. La presión alta y la movilidad en ataque desarmaron por completo a la defensa catarí, que nunca logró asentarse en el partido disputado en Vancouver.
El primer tanto llegó tras una gran jugada colectiva que encendió a la afición. A partir de ahí, Canadá creció en confianza y comenzó a dominar todos los sectores del campo, convirtiendo el partido en una auténtica exhibición.
Cyle Larin fue uno de los grandes protagonistas del encuentro, abriendo el marcador y dando tranquilidad a un equipo que no quiso conformarse. Su gol abrió el camino hacia una victoria que ya quedará en la historia del fútbol canadiense.
Jonathan David también dejó su huella en el marcador con un tanto que amplió la ventaja y prácticamente sentenció el encuentro. El delantero volvió a aparecer en un momento clave para consolidar el dominio de su selección.
Con el paso de los minutos, Canadá no bajó el ritmo y siguió buscando más goles ante un Catar completamente desbordado. El control del juego fue absoluto y la diferencia en intensidad se reflejó claramente en el resultado final.
La afición en Vancouver vivió una noche inolvidable, celebrando cada gol como un hito histórico. El estadio se convirtió en una fiesta nacional mientras el equipo sellaba una actuación que quedará en la memoria.
El partido entre Canadá y Catar quedó marcado por un episodio estremecedor: la grave lesión del mediocampista canadiense Ismaël Koné, que paralizó el encuentro y generó un profundo impacto emocional en jugadores y aficionados.
La acción ocurrió en una disputa en el mediocampo, cuando Koné intentaba recuperar un balón dividido. En ese momento, una fuerte entrada de Madibo terminó provocando un movimiento antinatural en su pierna que encendió inmediatamente las alarmas.
El jugador cayó al césped con gestos de dolor desesperantes, gritando mientras se sujetaba la pierna. La escena fue tan impactante que varios compañeros corrieron hacia él visiblemente preocupados por la gravedad de la situación.
Al ver lo ocurrido, algunos futbolistas corrieron a cubrirlo y entraron los medicos.
El jugador estaba impactado tras su grave lesión.
Al ver lo ocurrido, algunos futbolistas canadienses no pudieron contener las lágrimas. El ambiente del estadio cambió por completo, pasando de la euforia deportiva a un silencio de preocupación y tensión absoluta.
El propio jugador catarí involucrado en la jugada quedó totalmente afectado. Madibo se llevó las manos a la cabeza, consciente de la gravedad de la acción, y pidió disculpas mientras observaba la asistencia médica que ingresaba rápidamente al campo.
Durante varios minutos, el partido pasó a un segundo plano. El impacto emocional fue tan fuerte que incluso algunos jugadores de ambos equipos se mostraban visiblemente conmocionados, incapaces de ocultar su preocupación.