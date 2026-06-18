Los 25 más guapos: Aquí van más razones para enamorarnos del fútbol...

11. Alisson Becker (Brasil): Alisson Becker es un clásico moderno del taco de ojo futbolero. Barba perfecta, mirada serena, porte de hombre tranquilo y esa presencia de arquero maduro y sobrio que parece decir: “No se preocupen, yo lo tengo controlado”.
Brasil siempre trae alegría, ritmo y fútbol, pero Alisson trae otra cosa: elegancia masculina. Tiene ese atractivo maduro, estable, casi de anuncio de reloj caro o de perfume de hombre que no necesita hablar mucho.
Y seamos francas: hay arqueros que salen en cámara solo cuando hay peligro. Con Alisson, una agradece cada toma. Porque el hombre no solo tapa goles; también tapa cualquier intento de indiferencia.
12. Tony Sanabria (Paraguay): Tony Sanabria entra con ese atractivo sereno, más callado, menos escandaloso. Tiene cara de hombre tranquilo, de esos que no necesitan hacer demasiada bulla para que una los note. Y eso, en medio de tanto show mundialista, se agradece.
Paraguay siempre ha tenido garra, fuerza y futbolistas de temple. Sanabria representa ese estilo más reservado, más de presencia firme que de protagonismo exagerado. Tiene porte, buena estampa y una sobriedad que suma.
No todos los guapos tienen que venir con luces de neón. Algunos aparecen bajito, con calma, y aun así una los ficha. Tony es de esos: discreto, masculino y muy bien puesto.
13. Saeid Ezatolahi (Irán): Saeid Ezatolahi tiene una presencia fuerte, elegante y diferente. Su atractivo está en esa mezcla de facciones marcadas, porte serio y mirada intensa que lo hace destacar entre tantos rostros conocidos del fútbol mundial.
Irán aporta a esta lista una belleza distinta, con carácter y estilo propio. Saeid no entra en el molde del típico galán futbolero europeo o latino, y precisamente por eso llama la atención. Hay algo magnético en verlo.
Es de esos jugadores que quizá muchas no tenían en el radar, pero cuando aparece en pantalla una hace pausa mental y dice: “Momento, aquí había material”. Y sí, había.
14. Diogo Costa (Portugal): Diogo Costa tiene esa elegancia portuguesa que no hace demasiado ruido, pero se nota. Arquero, alto, sobrio y con una presencia muy limpia, entra en esta lista como esos hombres que se ven seguros incluso bajo presión.
Portugal tiene nombres de sobra para llamar la atención, pero Diogo aporta una belleza más tranquila. No necesita el exceso ni la pose: le basta pararse bajo los tres palos con cara de concentración para que la cámara le haga justicia.
Tiene porte de hombre serio, de esos que no pierden la calma ni cuando el partido se está cayendo. Y aceptémoslo: la serenidad también es atractiva. Bastante.
15. Brahim Díaz (Marruecos): Brahim Díaz tiene chispa. De esos jugadores que no solo se ven bien, sino que transmiten algo vivo, alegre, inquieto. Tiene sonrisa, mirada despierta y un encanto natural que no se puede fingir.
Con Marruecos aporta talento, movilidad y esa energía de futbolista que parece disfrutar cada pelota. Pero también suma a esta lista por ese aire simpático, fresco y con ángel de cámara. Hay guapos que impactan; Brahim cae bien y encima se ve bien.
Lo suyo es una mezcla peligrosa: carisma, talento y sonrisa. Y cuando un hombre tiene esas tres cosas, una entiende rápido por qué la cámara lo busca.
16. Ferran Torres (España): Ferran Torres tiene ese atractivo mediterráneo que entra suave, pero se queda. Buen perfil, sonrisa tranquila, cuerpo de futbolista trabajado y ese aire español que parece hecho para salir bien en fotos de concentración.
En la selección española aporta velocidad, ataque y una presencia reconocible. Pero en clave de fotogalería, Ferran funciona por esa mezcla de galán moderno y deportista serio. No exagera, no se impone, simplemente aparece.
España trae toque, posesión y debates eternos sobre estilo de juego. Ferran, por su parte, trae una razón adicional para no cambiar de canal. Y eso también es aporte al espectáculo.
17. Kenan Yildiz (Turquía): Kenan Yildiz es la cuota joven, fresca y prometedora de esta lista. Tiene ese rostro de nueva generación, mirada limpia y estilo elegante que ya lo hace destacar aunque todavía esté escribiendo su historia grande en el fútbol.
Turquía suma con él una presencia distinta: juvenil, moderna y con mucho potencial. Hay jugadores que todavía están creciendo deportivamente, pero visualmente ya están más que listos para una fotogalería mundialista.
Kenan tiene ese encanto de futuro crack y futuro suspiro. Una lo ve y piensa: “Este todavía va para más”. En fútbol y, claramente, en popularidad femenina también.
18. Keito Nakamura (Japón): Keito Nakamura aporta una belleza fina, limpia y muy distinta dentro de la lista. Tiene ese estilo japonés elegante, juvenil y ordenado que no necesita gritar para destacar. Es atractivo desde la sutileza.
Japón suele jugar con disciplina, velocidad y orden. Nakamura encaja perfecto en esa estética: ágil, concentrado, técnico y con una imagen cuidada que llama la atención sin esfuerzo.
En medio de tantos físicos imponentes y rostros intensos, Keito trae otro sabor: más delicado, más moderno, más de encanto silencioso. De esos que una mira una vez y luego ya lo reconoce cada vez que toca la pelota.
19. Leon Goretzka (Alemania): Leon Goretzka es una cosa seria. Alto, fuerte, atlético, con físico de gimnasio bien trabajado y cara de hombre disciplinado. Alemania siempre ha sido sinónimo de orden, pero con Goretzka también es sinónimo de buen gusto visual.
En la cancha impone por cuerpo y presencia. Es mediocampista, pero perfectamente podría pasar por modelo deportivo sin que nadie cuestione nada. Tiene esa estructura física que demuestra años de entrenamiento y genética generosa.
20. Christian Pulisic (Estados Unidos): Christian Pulisic tiene ese encanto estadounidense de chico estrella: sonrisa fácil, cara conocida, aire juvenil y una energía muy de protagonista. Es de esos jugadores que parecen nacidos para cargar cámaras, comerciales y expectativas.
Pulisic no es el guapo misterioso ni el intenso de mirada peligrosa. Es más bien el guapo accesible, simpático, con pinta de “me lo presentás y cae bien”. Y en esta lista también hay espacio para ese tipo de encanto.
21. Agustín Canobbio (Uruguay) Agustín Canobbio tiene ese aire uruguayo de futbolista bravo, de mirada firme y actitud competitiva. No es un guapo de escaparate frío: es más terrenal, más de cancha, más de garra.
22. Milad Mohammadi (Irán) Él tiene un atractivo fuerte, masculino y con mucha personalidad. Su rostro, su estilo y su forma de plantarse en la cancha le dan una presencia que no se pierde fácilmente entre los demás. Irán repite en esta lista porque hay que reconocer cuando una selección trae más de una razón para mirar. Milad tiene ese aire de jugador intenso, de esos que parecen vivir el partido con todo el cuerpo.
23. Cho Gue-sung (Corea del Sur) Él es de esos futbolistas que, cuando aparecen en pantalla, hacen que internet haga lo suyo. Alto, elegante, fotogénico y con ese estilo coreano que parece perfectamente calculado sin verse forzado.
24. Richard Ríos (Colombia) Ttiene sabor latino, presencia y esa mezcla colombiana de ritmo, seguridad y atractivo natural. Tiene físico trabajado, estilo y una vibra de hombre que sabe moverse dentro y fuera de la cancha. Él entra en esta lista porque tiene algo que no se fabrica: flow. Y el flow, cuando viene acompañado de buen físico y presencia.
25. César Samudio ( Panamá) cierra esta lista con sabor centroamericano, y eso también hay que celebrarlo. Panamá aporta fuerza, carácter y una presencia regional que merece estar en este taco de ojo mundialista. Como arquero, Samudio tiene ese porte de hombre firme, concentrado y seguro. Los porteros siempre tienen un encanto particular: viven bajo presión, cargan responsabilidad y, cuando salen bien en cámara, salen muy bien.