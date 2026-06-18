Los 25 más guapos: Aquí van más razones para enamorarnos del fútbol...

25. César Samudio ( Panamá) cierra esta lista con sabor centroamericano, y eso también hay que celebrarlo. Panamá aporta fuerza, carácter y una presencia regional que merece estar en este taco de ojo mundialista. Como arquero, Samudio tiene ese porte de hombre firme, concentrado y seguro. Los porteros siempre tienen un encanto particular: viven bajo presión, cargan responsabilidad y, cuando salen bien en cámara, salen muy bien.