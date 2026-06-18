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México sella su clasificación, error del arquero surcoreano y frustración de Son

México consiguió su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 después de que un error determinante de Corea del Sur inclinara la balanza del encuentro.

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México logró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras aprovechar un grave error defensivo de Corea del Sur que terminó costando el partido.

 Fotos: EFE.
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El recinto registró un lleno total para recibir un encuentro de alto voltaje en una noche clave para la clasificación a los dieciseisavos de final.
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El Estadio de Guadalajara fue el escenario del duelo entre México y Corea del Sur, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.
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Así saltó al terreno de juego la selección mexicana, con la ilusión intacta de sumar una victoria que le asegurara el pase anticipado a la siguiente ronda del torneo.
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Desde el pitazo inicial, el partido se jugó con una intensidad altísima y con ambos equipos dispuestos a imponer condiciones.
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Las dos selecciones buscaron adueñarse del balón y dominar la posesión para inclinar la balanza a su favor.
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Corea del Sur mostró mayor orden táctico y logró controlar largos pasajes del encuentro, manejando la circulación del esférico con criterio.
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La primera mitad fue muy disputada, con mucha presión en el mediocampo y sin espacios claros para romper las líneas defensivas.
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El atacante surcoreano Son tuvo una ocasión clarísima frente al arco mexicano, pero el guardameta reaccionó de gran forma para evitar la caída de su portería.
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México también generó peligro en ofensiva, aunque el arquero rival respondió con seguridad para mantener el empate durante el primer tiempo.
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En segundo tiempo llegó la acción decisiva, tras un grave error del portero surcoreano en un intento de despeje, cuando chocó con un compañero y dejó el balón suelto en el área.
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Luis Romo apareció atento dentro del área y aprovechó el rebote para empujar el balón al fondo de la red al minuto 50.
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El conjunto mexicano celebró con euforia, consciente de que el tanto los estaba acercando a la clasificación y al liderato del grupo.
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Corea del Sur adelantó líneas en busca del empate y se volcó al ataque en los minutos finales.
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El guardameta mexicano Raúl Rangel se convirtió en figura al realizar una intervención decisiva que evitó la igualdad en el cierre del encuentro.
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Finalmente, el partido terminó 1-0 a favor de México, que selló su clasificación como primera del grupo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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