México sella su clasificación, error del arquero surcoreano y frustración de Son

México logró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras aprovechar un grave error defensivo de Corea del Sur que terminó costando el partido.
El recinto registró un lleno total para recibir un encuentro de alto voltaje en una noche clave para la clasificación a los dieciseisavos de final.
El Estadio de Guadalajara fue el escenario del duelo entre México y Corea del Sur, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.
Así saltó al terreno de juego la selección mexicana, con la ilusión intacta de sumar una victoria que le asegurara el pase anticipado a la siguiente ronda del torneo.
Desde el pitazo inicial, el partido se jugó con una intensidad altísima y con ambos equipos dispuestos a imponer condiciones.
Las dos selecciones buscaron adueñarse del balón y dominar la posesión para inclinar la balanza a su favor.
Corea del Sur mostró mayor orden táctico y logró controlar largos pasajes del encuentro, manejando la circulación del esférico con criterio.
La primera mitad fue muy disputada, con mucha presión en el mediocampo y sin espacios claros para romper las líneas defensivas.
El atacante surcoreano Son tuvo una ocasión clarísima frente al arco mexicano, pero el guardameta reaccionó de gran forma para evitar la caída de su portería.
México también generó peligro en ofensiva, aunque el arquero rival respondió con seguridad para mantener el empate durante el primer tiempo.
En segundo tiempo llegó la acción decisiva, tras un grave error del portero surcoreano en un intento de despeje, cuando chocó con un compañero y dejó el balón suelto en el área.
Luis Romo apareció atento dentro del área y aprovechó el rebote para empujar el balón al fondo de la red al minuto 50.
El conjunto mexicano celebró con euforia, consciente de que el tanto los estaba acercando a la clasificación y al liderato del grupo.
Corea del Sur adelantó líneas en busca del empate y se volcó al ataque en los minutos finales.
El guardameta mexicano Raúl Rangel se convirtió en figura al realizar una intervención decisiva que evitó la igualdad en el cierre del encuentro.
Finalmente, el partido terminó 1-0 a favor de México, que selló su clasificación como primera del grupo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.