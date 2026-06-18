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Faitelson advierte y provoca enojo tras partido de México en el Mundial 2026

Arden las redes sociales tras el duelo que protagonizaron México y Corea del Sur por la Copa del Mundo.

Faitelson advierte y provoca enojo tras partido de México en el Mundial 2026
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La selección de México logró su objetivo y se convirtió en el primer equipo clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, lejos de generar únicamente celebración, el rendimiento mostrado por el conjunto azteca provocó una ola de reacciones divididas en las redes sociales.
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Aunque el Tri suma seis puntos de seis posibles y ya aseguró su boleto a la siguiente ronda, muchos aficionados expresaron preocupación por el funcionamiento del equipo. Los usuarios destacaron que el triunfo llegó gracias a un grave error del portero surcoreano y que México sufrió más de lo esperado durante los minutos finales del encuentro.
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Uno de los comentarios que más polémica generó fue el realizado por el periodista deportivo David Faitelson. Sus publicaciones fueron interpretadas por muchos aficionados mexicanos como una advertencia sobre el verdadero nivel del equipo, asegurando que el rendimiento mostrado podría traer serios problemas cuando enfrenten rivales de mayor jerarquía en las rondas de eliminación directa.
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TyC Sports de Argentina.
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Diario Olé de Argentina.
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Diario Récord de México señaló que fueron tres puntos que saben a gloria.
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Tras el final del juego, la afición mexicana aplaudió a la plantilla del Corea del Sur.
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Medio Tiempo de México.
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Diario Diez de Honduras.
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Diario LA PRENSA de Honduras.
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Invictos de México remarcó la enorme atajada del Tala Rangel en el último suspiro .

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El periodista mexicano Andrés Vaca dejó contundente comentario.
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MisterChip compartió dato histórico de México ya que avanzó ganando sus dos juegos con el arco en cero.
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Error arbitral en el duelo ya que le perdonaron una roja a jugador de Corea del Sur.
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Faitelson ha provocado molestia en México por sus comentarios pese a la clasificación a 16avos de final: "No va a trascender con este funcionamiento", advirtió.

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"La realidad es que México ha jugado un partido muy pobre, nada espectacular y gana por error del portero contrario", señaló Faitelson en su cuenta oficial de X.
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Faitelson amenazó que Inglaterra o Croacia le podrían meter tres a México en una fase de octavos de final.
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David Faitelson remarcó que México ganó gracias a error de portero de Corea del Sur.

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La opinión de SportsCenter.

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Gustavo Roca de Honduras: "Con todo entumido, México pasa de ronda", dijo.
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