Filtran el reporte médico de la chef Sandra Díaz: ¿Qué revela el documento?

Nuevos detalles han salido a la luz tras la repentina muerte de la chef hondureña Sandra Isabel Díaz del Valle, cuyo fallecimiento causó conmoción en redes sociales y en el ámbito periodístico.
En las últimas horas se filtró el reporte médico de la clínica privada donde recibió atención antes de morir, documento que detalla su estado clínico, los medicamentos suministrados y la secuencia de hechos que marcaron sus últimos minutos con vida.
Sandra Díaz, de 46 años, llegó al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM) tras presentar fuertes dolores en el cuello y rigidez en la parte alta de la espalda, según se consigna en el historial clínico.
El documento revela que la paciente no tenía antecedentes personales patológicos y que negó padecimientos médicos previos de gravedad.
Sin embargo, el reporte también confirma que meses atrás se había sometido a procedimientos estéticos en otro centro hospitalario, incluyendo una abdominoplastia, aumento mamario y lipotransferencia de grasa a los glúteos.
Según el expediente, estas cirugías fueron realizadas entre seis y ocho meses atrás y posteriormente presentó una infección en la herida quirúrgica, la cual fue tratada con antibióticos.
El documento describe el momento crítico de la emergencia, luego de que la paciente recibiera medicamentos intravenosos y una infiltración en la región posterior del cuello con dexametasona. Minutos después, la chef sufrió un desmayo y presentó dificultad respiratoria, con signos vitales comprometidos como presión arterial de 90/50 mmHg y frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, lo que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Escuela Universitario.
El día de la tragedia, Sandra acudió a consulta acompañada de su prometido, el presentador de televisión y exdiputado hondureño Juan Fernando Lobo, quien relató públicamente cómo vivió esos momentos de angustia.
Lobo explicó que todo comenzó con una llamada de Sandra, quien le pidió acompañarla a una revisión médica debido al intenso dolor que sufría.
Sin imaginar lo que ocurriría, ambos se trasladaron al CIAM, donde fue atendida por el doctor Pablo Alberto Cerritos.
De acuerdo con la versión de Lobo, durante la consulta el médico decidió aplicarle una infiltración en la nuca como parte del tratamiento para aliviar el dolor cervical.
El reporte médico indica que previo a la infiltración se le administraron varios medicamentos por vía intravenosa: Tramadol 100 miligramos, Dexketoprofeno 50 miligramos y Dexametasona 8 miligramos.
Posteriormente, se le practicó una infiltración intralesional con dexametasona en la región posterior del cuello.
Minutos después del procedimiento, Sandra sufrió un desmayo repentino y comenzó a presentar dificultad respiratoria, encendiendo las alarmas dentro de la clínica.
El documento señala que al momento de la emergencia presentaba una presión arterial de 90/50, frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, pulso débil y frialdad distal.
Aunque no presentaba cianosis periférica ni central, el personal médico le administró solución Hartmann de forma inmediata para estabilizarla.
Según el informe, se solicitó una ambulancia para trasladarla al Hospital Escuela Universitario, pero no hubo respuesta inmediata.
Ante la gravedad del cuadro clínico, fue movilizada de emergencia al centro asistencial, aunque debido a la rapidez con la que evolucionó la situación no se logró elaborar una referencia formal.
Mientras tanto, nuevas imágenes y videos del interior de la clínica han sido incorporados a la investigación que llevan a cabo las autoridades para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.
El caso ha generado múltiples interrogantes, especialmente sobre la reacción adversa tras la infiltración y si existieron fallas en los protocolos de atención de emergencia.
Familiares, amigos y figuras públicas han lamentado profundamente la muerte de Sandra Díaz del Valle, recordándola como una mujer apasionada por la cocina, emprendedora y querida en distintos círculos sociales.
Las autoridades de Medicina Forense continúan con las investigaciones y análisis correspondientes para determinar la causa exacta del fallecimiento, mientras crece la expectativa por los resultados oficiales que podrían arrojar luz sobre uno de los casos más comentados de las últimas semanas en Honduras.