Filtran el reporte médico de la chef Sandra Díaz: ¿Qué revela el documento?

El documento describe el momento crítico de la emergencia, luego de que la paciente recibiera medicamentos intravenosos y una infiltración en la región posterior del cuello con dexametasona. Minutos después, la chef sufrió un desmayo y presentó dificultad respiratoria, con signos vitales comprometidos como presión arterial de 90/50 mmHg y frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, lo que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Escuela Universitario.