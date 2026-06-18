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Olimpia amarra a crack, se va del Motagua, mundialista a Honduras y dos nuevos legionarios

Entérate sobre los fichajes y rumores de las últimas horas en el balompié hondureño.

Olimpia amarra a crack, se va del Motagua, mundialista a Honduras y dos nuevos legionarios
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Arde el mercado de pases en el fútbol hondureño de cara a la próxima campaña. Olimpia y Motagua son protagonistas.
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El delantero Daniel Carter Bodden fue anunciado como fichaje de los Lobos de la UPNFM. Su ficha le pertenece al Real España y en el torneo anterior estuvo a préstamo en Platense.
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El hondureño Carlos Muma Fernández es nuevo fichaje del FC Santa Lucía Cotzumagualpa de segunda división de Guatemala, llega procedente del CD Choloma.
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El centrocampista hondureño Aldo Rocha es nuevo fichaje del FC Santa Lucía Cotzumagualpa de segunda división de Guatemala, llega procedente del CD Choloma.
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El entrenador argentino Héctor Vargas está de regreso en la Liga Nacional de Honduras ya que fue anunciado como el nuevo DT del CD Choloma.
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Anfronit Tatum tiene la autorización de la junta directiva del Real España para salir del club en condición de préstamo por un año. Las opciones son el Olancho y Vida.
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Cristian Álvarez - "Jopito" es la gran apuesta de Marathón para convertirse en el cerebro de la mitad de la cancha del equipo. Jugó en Boca Juniors de Argentina.
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El Palestino FC volverá a formar parte de la Liga de Ascenso de Honduras y se convertirá en una de las novedades para el torneo Apertura 2026-27. La incorporación del club fue posible gracias a un convenio firmado recientemente, mediante el cual Palestino adquirió de manera temporal la categoría que pertenecía al Atlético Esperanzano.
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El entrenador argentino Raúl Musuruana fue anunciado como técnico del Palestino de Honduras.

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Los Potros del Olancho anunciaron el fichaje del atacante hondureño Ángel Velásquez. Era legionario ya que su último club fue el Matagalpa FC de Nicaragua.
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Fin a la novela sobre su futuro: El lateral derecho Samuel Pozantes fue anunciado como nuevo jugador del Olancho FC.

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Los Potros del Olancho FC anunciaron el fichaje del centrocampista Ofir Padilla de cara a la próxima campaña. Llega procedente del Platense.
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Real España anunció la renovación de contrato del volante Jhow Benavidez, el jugador renovó hasta 2029.

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El Génesis PN anunció el fichaje del atacante hondureño César Guillén de cara a la próxima temporada.
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Sorpresa. El panameño Manuel Antonio Gamboa, mundialista en dos ocasiones a nivel Sub-20 con Panamá, fue anunciado como fichaje bomba del Génesis PN de cara a la próxima campaña. Se desempeña como defensor central.
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El experimentado delantero Júnior Lacayo fue anunciado como flamante fichaje del Génesis PN de cara a la próxima campaña. Llega procedente del Juticalpa .

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Génesis FC anunció el fichaje del futbolista Albert Fabricio Galindo Zavala. Se desempeña como defensor central.
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El volante Walter Martínez fue anunciado como fichaje del Génesis PN.

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Santos Laguna hizo oficial la salida del atacante hondureño Choco Lozano.
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Choco Lozano recibió llamado del Marathón, pero no hay acuerdo. El club verde quiere al delantero hondureño. Maneja como opción ir a la MLS o volver a la segunda división de España.
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Surge el rumor sobre un principio de acuerdo entre Platense y Olimpia por el goleador Erick Puerto.
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El Victoria sorprendió tras anunciar el fichaje del futbolista hondureño Carlos Alfredo Sánchez Sánchez, "El Mango". Llega procedente del Olimpia y es uno de los refuerzos del equipo ceibeño que tiene como presidente a Carlos Eduardo Espina.
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Según La Voz del Deporte, el volante argentino Agustín Mulet podría seguir en Honduras ya que Real España lo quiere fichar. El mediocampista fue dado de baja en Olimpia.
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El experimentado defensor Bryan Barrios se presentó a los trabajos de pretemporada del Victoria.
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El portero Harold Fonseca es nuevo jugador del Victoria de cara a la próxima campaña.

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Sorpresa.. El brasileño John Kleber Oliveira no ha llegado a un acuerdo de renovación con Motagua y no seguirá en las filas del cuadro campeón. El atacante inclusive no se ha presentado a los trabajos de pretemporada.
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Jorge Castillo - El extremo derecho se convirtió en nuevo fichaje de Lobos UPNFM para la próxima temporada.
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Jefferson Hinestroza - El delantero colombiano es nuevo fichaje de Lobos UPNFM tras llegar procedente de Estrella Roja.
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Moisés Rodríguez - El mediocampista ex del Olimpia es otro de los refuerzos confirmados por los Lobos de la UPNFM.
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Los Lobos de la UPNFM anunciaron la salida del centrocampista Júnior Padilla.
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