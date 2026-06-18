Olimpia amarra a crack, se va del Motagua, mundialista a Honduras y dos nuevos legionarios

Arde el mercado de pases en el fútbol hondureño de cara a la próxima campaña. Olimpia y Motagua son protagonistas.
El delantero Daniel Carter Bodden fue anunciado como fichaje de los Lobos de la UPNFM. Su ficha le pertenece al Real España y en el torneo anterior estuvo a préstamo en Platense.
El hondureño Carlos Muma Fernández es nuevo fichaje del FC Santa Lucía Cotzumagualpa de segunda división de Guatemala, llega procedente del CD Choloma.
El centrocampista hondureño Aldo Rocha es nuevo fichaje del FC Santa Lucía Cotzumagualpa de segunda división de Guatemala, llega procedente del CD Choloma.
El entrenador argentino Héctor Vargas está de regreso en la Liga Nacional de Honduras ya que fue anunciado como el nuevo DT del CD Choloma.
Anfronit Tatum tiene la autorización de la junta directiva del Real España para salir del club en condición de préstamo por un año. Las opciones son el Olancho y Vida.
Cristian Álvarez - "Jopito" es la gran apuesta de Marathón para convertirse en el cerebro de la mitad de la cancha del equipo. Jugó en Boca Juniors de Argentina.
El Palestino FC volverá a formar parte de la Liga de Ascenso de Honduras y se convertirá en una de las novedades para el torneo Apertura 2026-27. La incorporación del club fue posible gracias a un convenio firmado recientemente, mediante el cual Palestino adquirió de manera temporal la categoría que pertenecía al Atlético Esperanzano.
El entrenador argentino Raúl Musuruana fue anunciado como técnico del Palestino de Honduras.
Los Potros del Olancho anunciaron el fichaje del atacante hondureño Ángel Velásquez. Era legionario ya que su último club fue el Matagalpa FC de Nicaragua.
Fin a la novela sobre su futuro: El lateral derecho Samuel Pozantes fue anunciado como nuevo jugador del Olancho FC.
Los Potros del Olancho FC anunciaron el fichaje del centrocampista Ofir Padilla de cara a la próxima campaña. Llega procedente del Platense.
Real España anunció la renovación de contrato del volante Jhow Benavidez, el jugador renovó hasta 2029.
El Génesis PN anunció el fichaje del atacante hondureño César Guillén de cara a la próxima temporada.
Sorpresa. El panameño Manuel Antonio Gamboa, mundialista en dos ocasiones a nivel Sub-20 con Panamá, fue anunciado como fichaje bomba del Génesis PN de cara a la próxima campaña. Se desempeña como defensor central.
El experimentado delantero Júnior Lacayo fue anunciado como flamante fichaje del Génesis PN de cara a la próxima campaña. Llega procedente del Juticalpa .
Génesis FC anunció el fichaje del futbolista Albert Fabricio Galindo Zavala. Se desempeña como defensor central.
El volante Walter Martínez fue anunciado como fichaje del Génesis PN.
Santos Laguna hizo oficial la salida del atacante hondureño Choco Lozano.
Choco Lozano recibió llamado del Marathón, pero no hay acuerdo. El club verde quiere al delantero hondureño. Maneja como opción ir a la MLS o volver a la segunda división de España.
Surge el rumor sobre un principio de acuerdo entre Platense y Olimpia por el goleador Erick Puerto.
El Victoria sorprendió tras anunciar el fichaje del futbolista hondureño Carlos Alfredo Sánchez Sánchez, "El Mango". Llega procedente del Olimpia y es uno de los refuerzos del equipo ceibeño que tiene como presidente a Carlos Eduardo Espina.
Según La Voz del Deporte, el volante argentino Agustín Mulet podría seguir en Honduras ya que Real España lo quiere fichar. El mediocampista fue dado de baja en Olimpia.
El experimentado defensor Bryan Barrios se presentó a los trabajos de pretemporada del Victoria.
El portero Harold Fonseca es nuevo jugador del Victoria de cara a la próxima campaña.
Sorpresa.. El brasileño John Kleber Oliveira no ha llegado a un acuerdo de renovación con Motagua y no seguirá en las filas del cuadro campeón. El atacante inclusive no se ha presentado a los trabajos de pretemporada.
Jorge Castillo - El extremo derecho se convirtió en nuevo fichaje de Lobos UPNFM para la próxima temporada.
Jefferson Hinestroza - El delantero colombiano es nuevo fichaje de Lobos UPNFM tras llegar procedente de Estrella Roja.
Moisés Rodríguez - El mediocampista ex del Olimpia es otro de los refuerzos confirmados por los Lobos de la UPNFM.
Los Lobos de la UPNFM anunciaron la salida del centrocampista Júnior Padilla.