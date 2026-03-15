Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia triunfa y presiona a Motagua y Real España

Olimpia ya está en los primeros lugares de la tabla de posiciones tras el triunfo que consiguió este domingo (0-2) a domicilio contra el Génesis PN, en la continuación de la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los de Eduardo Espinel salieron victoriosos del Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, donde la temporada pasada sufrieron la mayor derrota de su gloriosa historia (6-2) contra los caninos. Hoy, todo fue diferente y ganaron el duelo.

Los goles de los merengues fueron obra del juvenil David Flores en el minuto 9 y de Jorge Benguché en el 93 para sumar su quinto triunfo del campeonato y subir en la clasificación hasta el tercer puesto.

Olimpia llega a 18 puntos y baja del tercer escalón a los Potros del Olancho FC, que tienen 17 unidades. Los blancos quedan a cuatro pts de los líderes Motagua y Real España.

Justamente, la Máquina de Jeaustin Campos perdió el invicto el sábado tras ser vapuleado 3-0 por el Olancho FC y el Motagua se quedó con el primer puesto, con mejor diferencia de goles, y pese a descansar en esta jornada.

Marathón le ganó por 2-0 a los Lobos de la UPN y está en el quinto puesto con 15 puntos, el equipo universitario quedó sexto con 13.

CD Choloma y Juticalpa FC firmaron un empate 1-1 en el Rubén Deras. Los maquileros siguen últimos de la tabla con 8 puntos y los canecheros son novenos con 10 unidades.

Victoria y Platense cierran la jornada 12 este domingo a partir de las 7.30 PM en el estadio Ceibeño.