Gerson Cuadra rompe el silencio desde USA y niega haber confesado crimen de Said Lobo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Además, rechazó las afirmaciones en las que se asegura que agentes del Buró Federal de Investigaciones ( FBI , siglas en inglés) habrían informado que él aceptó su responsabilidad en el crimen.

Gerson Cuadra Soto, conocido con el alias de “El Fantasma”, se pronunció desde Estados Unidos para negar que haya confesado el asesinato de Said Lobo , hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa.

Las declaraciones, difundidas por HCH Televisión Digital, surgen después de que Lobo Sosa manifestara públicamente que agentes del FBI le habrían comunicado que “El Fantasma” confesó el asesinato de su hijo y que también habría señalado al expresidente Juan Orlando Hernández como la persona que supuestamente ordenó el crimen.

Ante estas afirmaciones, Cuadra Soto decidió publicar un video en el que negó haber brindado declaraciones al FBI en las que aceptara su culpabilidad o involucrara a otras personas en el caso.

“Me animo a hacer este video teniendo en cuenta que ya me hicieron famoso, aunque no de la manera que me hubiera gustado, siendo un gran predicador o un pastor, pero todo lo contrario, aunque mi corazón siempre ha estado cerca de Dios”, expresó.

El acusado explicó que decidió pronunciarse para desmentir lo que considera acusaciones falsas. “Me estoy pronunciando en este video para desmentir las acusaciones que salió diciendo a los medios el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el cual dijo que desde Estados Unidos viajaron a él agentes del FBI para decirle que yo había declarado y aceptado culpabilidad sobre el asesinato de su hijo y que además de eso había declarado y mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández, diciendo que él me pagó dinero por hacer tal hecho y que también había hecho declaraciones sobre otras personas”.

Cuadra Soto sostuvo que dichas versiones no corresponden con la realidad y reiteró que nunca ha aceptado responsabilidad en ese crimen. “Con toda seguridad les digo que eso es una gran y total mentira, en ningún momento he dado ninguna declaración ni aceptado culpabilidad sobre tal hecho”.

También negó haber señalado al exmandatario Hernández o a cualquier otra persona en el caso. “En ningún momento he declarado ni mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández diciendo que él me haya pagado sobre tal hecho y en ningún momento he declarado ni mencionado a otras personas; todo eso es una gran mentira”.

También puso en duda la versión atribuida a los agentes federales estadounidenses. “No creo que agentes del FBI, de una agencia tan importante, vayan a viajar a Honduras a decir mentiras de esa magnitud. Todo es una gran mentira, vuelvo y se lo repito, en ningún momento yo he dado declaraciones al FBI aceptando culpabilidad sobre tal hecho, en ningún momento he declarado ni mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández y en ningún momento he declarado ni mencionado a otras personas”.

Cuadra Soto manifestó además que desconoce por qué su nombre ha sido involucrado en lo que describió como un conflicto entre figuras políticas. “No sé en qué momento me he encontrado en medio de la guerra de estos dos grandes personajes, ¿quién soy yo para que me estén mencionando?”.

El señalado relató que la única ocasión en la que tuvo contacto con agentes del FBI fue el día de su captura. “La única vez que agentes del FBI vinieron a mí fue el día que me detuvieron y lo hicieron para decirme las razones por las cuales lo estaban deteniendo; seguido a eso me leyeron los derechos, todo esto no duró más de tres minutos”.

Según explicó, después de ese procedimiento fue puesto bajo custodia de otra autoridad federal. “Después de eso fui entregado a un grupo que se llama los Marshalls aquí en Estados Unidos e inmediatamente fui puesto en prisión, donde he estado desde ese día hasta el día de hoy afrontando todo esto como un varón, gracias a la fuerza que Dios me da”.

Señaló que decidió hacer público su mensaje debido a la situación que enfrenta. “Hago este video porque ya no tengo nada que perder, todo lo que me queda es Dios y mi familia y en realidad con eso basta”, concluyó.