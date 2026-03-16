La trágica muerte de la actriz de "Yo soy Betty, la fea" tras caer de un sexto piso

Estrenada a finales de los años 90, Yo soy Betty, la fea se convirtió en una de las telenovelas más queridas y recordadas de la televisión latinoamericana.
Su historia, personajes entrañables y el carisma de su elenco lograron conquistar a millones de espectadores, al punto de convertirse en un fenómeno cultural que fue transmitido en decenas de países y que, incluso años después de su estreno, sigue siendo recordada con cariño por varias generaciones.
Se trata de la triste muerte de la actriz Lina Marulanda el 22 de abril de 2010, con tan solo 29 años de edad. Esta es su historia.
La reconocida actriz, Lina Marulanda, quien destacó por su belleza y talento frente a las cámaras, decidió terminar con su vida debido a que se lanzó desde el sexto piso de un departamento en Bogotá.
La noticia conmocionó a toda la industria del espectáculo, ya que fue considerada como una de las personalidades más queridas de la televisión en Colombia.
Sus fans quedaron devastados con esta situación.
Lina Marulanda, quien fue reconocida por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’. Obtuvo reconocimiento y admiración por su éxito en la pantalla chica. Sin embargo, su carrera se vio manchada por su larga lucha en contra de la depresión.
Sus problemas en su salud mental fueron derivados por su contundente separación en su segundo matrimonio con Felipe Restrepo, unión que terminó abruptamente y la dejó totalmente vulnerable.
Aunque la también modelo colombiana dejó al descubierto su gran tristeza por su separación en una desgarradora carta, la cual salió a la luz después de su partida, nadie se esperaba que tuviera un desenlace trágico.
La mañana del 22 de abril de 2010, Lina, de 29 años, tomó la decisión de lanzarse del departamento de sus padres, quienes la apoyaron en sus momentos más oscuros, el cual se encontraba en el sexto piso.