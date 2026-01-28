Proyecto atribuido a Kilvett Bertrand para quitar Fiscalía de la Mujer es falso

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación que circula en redes sociales afirma que el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, presentó un proyecto de ley para eliminar la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, el programa Ciudad Mujer y el organismo ONU Mujeres.
Sin embargo, es falso: no existe ningún registro oficial en los canales del Congreso Nacional ni en medios de comunicación confiables que respalde una supuesta iniciativa legislativa encaminada a desmontar mecanismos de protección para las mujeres en Honduras.
“Proyecto Kilvet Bertrand: solicito se elimine la Fiscalia Especial de Protección a la Mujer, Ciudad Mujer; y expulsar a organismos como ONU Mujeres”, dice textualmente en la descripción de una publicación de X que ha sido visualizada más de 32,600 veces desde el 26 de enero.
El Congreso Nacional instaló formalmente la primera legislatura del período 2026-2030 el 25 de enero, dando inicio a las sesiones ordinarias.
Dos días después, el 27 de enero, el presidente Nasry Asfura sancionó tres decretos aprobados por el Legislativo. Estas disposiciones incluyen la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT), la autorización para la venta del avión presidencial y la expansión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hacia siete departamentos: Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque y Santa Bárbara.
Ciudad Mujer, por su parte, continúa operando como un centro de atención integral y gratuita enfocado en fortalecer los derechos y el desarrollo de las mujeres hondureñas. Cada sede integra seis módulos coordinados por instituciones públicas, abordando temas como autonomía económica, salud sexual y reproductiva, atención a la violencia, asistencia a adolescentes, cuidado infantil y educación colectiva.
Asimismo, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-Mujer) mantiene su labor como unidad especializada del Ministerio Público, con competencia a nivel nacional para investigar y judicializar delitos relacionados con la violencia de género.
Falso decreto
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Kilvett Bertrand + propuesta de ley + Fiscalía + Ciudad Mujer” no arrojó resultados que respalden la supuesta iniciativa legislativa.
Lo que sí aparece es una nota publicada por LA PRENSA, el 26 de enero de 2026, que informa sobre la presentación de un proyecto de ley orientado a que el Estado financie cirugías en hospitales privados, con el fin de reducir los tiempos de espera en el sistema de salud pública.
En ningún momento la nota informativa menciona la eliminación de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FER-Mujer) ni del programa Ciudad Mujer.
Además, la publicación viral asegura que se busca restringir la labor de ONU Mujeres; sin embargo, según datos disponibles en su sitio web oficial, este organismo no tiene presencia física en Honduras.
LA PRENSA Verifica también revisó las cuentas oficiales del diputado Kilvett Bertrand en Instagram, Facebook y X, sin hallar publicaciones que respalden las afirmaciones difundidas por usuarios en redes sociales.
Por otro lado, la cuenta desde donde se originó la desinformación corresponde a un perfil de parodia: @Congrezoonacio1, creado en 2019. En contraste, la cuenta oficial del Congreso Nacional, abierta recientemente bajo la administración de Nasry Asfura, opera con el usuario verificado @CongresoHND.
En ocasiones anteriores, LA PRENSA Verifica ha desmentido (1, 2) publicaciones de este perfil que suplanta la identidad del Poder Legislativo.
Conclusión, es falso que Kilvett Bertrand haya solicitado la suspensión de la FEP-Mujer, el programa Ciudad Mujer o las operaciones de ONU Mujeres.