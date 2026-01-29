Tomás Zambrano destaca unidad de bancadas tras toma de posesión de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el diputado resaltó que la presencia de todas las fuerzas políticas y envió un mensaje de armonía y rechazo a la polarización.

Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional , destacó este jueves 29 de enero la unidad de las cinco bancadas políticas durante la toma de posesión de Nasry Juan Asfura, presidente de la República de Honduras.

El Congreso Nacional ha dado un mensaje claro al pueblo hondureño. Las cinco bancadas políticas estuvimos presentes en la toma de posesión del presidente @titoasfura , en armonía, demostrando que Honduras ya está cansada de la polarización, del odio y de la división. Desde el... pic.twitter.com/wOh3TV4cii

“El Congreso Nacional ha dado un mensaje claro al pueblo hondureño. Las cinco bancadas políticas estuvimos presentes en la toma de posesión del presidente Tito Asfura en armonía, demostrando que Honduras ya está cansada de la polarización, del odio y de la división”, expresó Zambrano.

El titular del Legislativo agregó que desde el Congreso ya se están impulsando las primeras iniciativas orientadas a beneficiar a la población. “Unidad, consensos, diálogo y resultados. Ese es el camino”, concluyó.

Nasry Asfura asumió el cargo como presidente de Honduras el martes 27 de enero, tras resultar electo en los comicios generales del pasado 30 de noviembre de 2025, poniendo fin a cuatro años de gobierno de Xiomara Castro.

Previo a las elecciones, el ahora mandatario recibió el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un apoyo que fue ampliamente divulgado en el escenario político nacional.

La ceremonia de investidura se desarrolló con la asistencia de funcionarios públicos, representantes diplomáticos y diversas personalidades del ámbito político y social.

El acto se realizó sin la presencia de jefes de Estado o gobernantes extranjeros, una decisión atribuida a criterios de austeridad, según explicaron autoridades antes del evento protocolario.