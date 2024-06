Copeco mantiene alertas por lluvias en Honduras

Se pide a la población de los departamentos en Alerta Amarilla atender las instrucciones de las autoridades de Copeco, Cruz Roja, Cruz Verde, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entre otros, para su atención debida y poder salvar vidas y sus bienes. Es crucial realizar evacuaciones, especialmente de personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones.

En los departamentos en Alerta Verde, se pide continuar con el monitoreo de las lluvias y seguir con las buenas prácticas de medidas preventivas, como la limpieza de los alrededores de su entorno.

Es importante no cruzar vados, ríos, quebradas y riachuelos crecidos debido a las lluvias. No utilizar celulares durante las tormentas eléctricas, no arrimarse a los árboles para protegerse de las lluvias y evitar reuniones colectivas al aire libre.

Ante los vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie las canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno y recoja la basura para evitar inundaciones. Durante las lluvias, evite conducir su vehículo; si es necesario hacerlo, conduzca con precaución debido a posibles derrumbes de tierra, rocas y caída de árboles. La visibilidad se reduce por las lluvias, por lo que es preferible no conducir antes de las 5 de la mañana y después de las 6 de la tarde.