Así comenzó la jornada electoral en Santa Rosa: calma y orden desde temprano

Santa Rosa de Copán, Honduras

En un ambiente de calma y con presencia militar y policial desde tempranas horas, la ciudad de Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras, dio inicio este domingo a la jornada electoral en la que los hondureños eligen a sus próximas autoridades municipales, departamentales y nacionales. Desde el Centro Básico Jerónimo J. Reina, uno de los puntos estratégicos de votación en el occidente del país, se observa una cantidad moderada de ciudadanos que comienzan a llegar para ejercer el sufragio. A las 7:40 am el movimiento era aún reducido, pero se espera un incremento conforme avance la mañana.

Durante el recorrido realizado LA PRENSA, varios votantes compartieron su experiencia y realizaron un llamado a la población. Kelvin Vázquez, uno de los primeros en llegar al centro de votación, relató que acudió desde las 7:00 am. “Hay que salir a votar, es un deber y un derecho que tenemos con nuestro país”, expresó. Entre los asistentes también se encontraba doña Janet, proveniente de San Antonio Veracruz, quien acompañó a su hija a votar en Santa Rosa. Señaló que el proceso se desarrolla con normalidad y en orden. Asimismo, José Daniel Romero, vecino de la ciudad, destacó la buena organización del proceso electoral. “Estamos aquí por una ilusión nueva para el pueblo. Todo va bien, bien organizado”, comentó mientras esperaba su turno para votar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autoridades han reforzado la seguridad en los centros educativos habilitados como puntos de votación, garantizando un ambiente seguro para los ciudadanos que acuden a ejercer su derecho. Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación o el retorno de los partidos Nacional y Liberal.