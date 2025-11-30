Ana García llama a los hondureños a votar "en paz, con alegría y en familia"

Tegucigalpa, Honduras
Ana García exhortó este domingo a la población hondureña a participar en las elecciones “en paz, con alegría y en familia”, al considerar que la jornada constituye un momento clave para decidir el futuro del país. Su mensaje incluyó un llamado a la unidad y una expresión de fe para pedir protección durante el proceso.
“¡Bendiciones, pueblo hondureño! ¡Llegó el día de las elecciones! Hoy debemos salir todos en paz, con alegría y en familia a votar por la democracia en Honduras, para decidir juntos el futuro de nuestra nación”, expresó.
García señaló que la confianza en Dios y la convivencia pacífica deben marcar el desarrollo de la jornada. “Con la bendición y la protección de Dios, estaremos bien”, afirmó.
Asimismo, citó el pasaje bíblico Joel 2:21 como mensaje de ánimo para el país. “Hoy declaro sobre Honduras la palabra de Joel 2:21: ‘No temas, oh tierra; regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas’”.
La jornada electoral avanza en medio de llamados de diferentes sectores a mantener la tranquilidad, el respeto entre ciudadanos y la participación activa en los comicios.