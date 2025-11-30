Sampedranos salen a votar, pero algunos centros permanecen cerrados

San Pedro Sula

Los sampedranos se han abocado desde muy temprano la mañana de este domingo a los centros de votación para ejercer el sufragio; sin embargo, como sucedió en las elecciones primarias de marzo, pasadas las 7:00 de la mañana no han abierto algunos centros de votación.

Para el caso, el Instituto José Trinidad Reyes del sector sureste de San Pedro Sula, uno de los centros de votación más grandes, no ha abierto los portones y la ciudadanía que está formada en filas cada vez más largas está molesta por esta situación.

“Dicen que no están las llaves de las aulas, que por eso es el atraso”, comentó uno de los ciudadanos que esperan ejercer el sufragio.

Entre la multitud se encuentran jóvenes, personas de la tercera edad y con retos especiales. “Tenemos cosas que hacer, por eso venimos temprano”, dijo doña Rosa Medina.

Honduras decide y es importante que los hondureños salgan a votar este 30 de noviembre, algo que desde el sector privado han incentivado con diversas campañas para reforzar la democracia del país.