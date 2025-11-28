Juan Orlando Hernández revive las esperanzas de quedar libre de la mano de Trump

San Pedro Sula, Honduras

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, ha revivido este viernes sus esperanzas de quedar en libertad tras el sorpresivo anuncio de indulto que hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, en la antesala de las elecciones generales en Honduras del próximo domingo. Hernández fue condenado el 26 de junio de 2024, después de ser llevado en extradición a Nueva York el 21 de abril de 2022, tres meses después de dejar el poder en Honduras tras dos períodos consecutivos de gobierno, el segundo de manera fraudulenta porque fue reelegido a pesar de que la Constitución hondureña no lo permite. Trump anunció este viernes que estará "concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente".

El mandatario estadounidense informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, el mismo de Hernández, para las elecciones del domingo, al prometer que "habrá mucho apoyo" para el país centroamericano, si dicho político gana. "Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto", escribió.

En el juicio en Nueva York, a Hernández también lo acusaron de haber recibido dinero del 'Chapo' Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.

Una larga vida política

Antes de ser jefe de Estado de Honduras, Hernández, de 57 años, fue presidente del Parlamento, en el periodo 2010-2014. En noviembre de 2013 ganó las elecciones con la bandera del Partido Nacional entre denuncias de presunto fraude por parte de la oposición. Para los comicios generales de 2017 se lanzó en busca de la reelección, favorecido por una interpretación de magistrados del Supremo que desconocieron la Constitución, que no permite que un presidente sea reelegido bajo ninguna modalidad. Su reelección de manera irregular y las denuncias de fraude de la oposición, principalmente del ahora candidato presidencial del Partido Liberal, también conservador, Salvador Nasralla, derivó en hechos violentos.

Nasralla acusó a Hernández de haberle robado las elecciones, lo que también adujo en los comicios de 2013 entonces al frente del Partido Anticorrupción. El desgaste de los doce años en el poder del Partido Nacional, los primeros cuatro con Porfirio Lobo, pesaron en las elecciones generales de 2021 que ganó Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda). Castro obtuvo la victoria tras una alianza, solo para la fórmula presidencial, con Salvador Nasralla, bajo la consigna que había que sacar del poder "la narcodictadura" encabezada por Juan Orlando Hernández. El expresidente no había cumplido ni tres semanas de haber dejado el poder el 27 de enero de 2022 cuando fue capturado en su residencia en Tegucigalpa, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos que se concretó en abril.