Doña Elvira se reúne con Juan Orlando y Tony Hernández en prisiones de Estados Unidos

“¡Misión cumplida!”, así describió la familia del expresidente Juan Orlando Hernández la visita de doña Elvira Alvarado, madre del exmandatario y de Juan Antonio “Tony” Hernández, a las cárceles de Estados Unidos donde ambos cumplen condena.
Doña Elvira, al igual que otros miembros de la familia Hernández, tenía su visa cancelada. Sin embargo, en los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos (durante la administración de Donald Trump) renovó el documento a la madre del exmandatario, lo que le permitió realizar el viaje.
Las hijas de Hernández utilizaron la cuenta de Ana García, esposa del expresidente, para confirmar que doña Elvira logró reunirse con sus dos hijos.
“¡Misión cumplida! Mi abuela nos dio el abrazo que nos manda nuestro papá. En las últimas semanas, nuestra abuela Elvira tuvo la bendición de viajar a Estados Unidos a ver a sus hijos”, compartieron las nietas del exmandatario en redes sociales.
La familia también expresó su agradecimiento a las autoridades estadounidenses.
“Agradecemos a la Embajada de EE. UU. en Honduras y al presidente Trump por esta oportunidad. Gracias a Dios por traerla con bien y por ese abrazo que hoy recibimos”, agregaron.
El optimismo de las hijas del expresidente ha crecido tras el retorno de Trump al poder.
“Sabemos que, de la mano de Dios, nuestro padre Juan Orlando Hernández también volverá. #FreeJOH”, escribieron.
Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos de tráfico de drogas y armas en Estados Unidos. Cumple su condena en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Hazelton (USP Hazelton), ubicada en una zona montañosa de Virginia Occidental. Fue hallado culpable el 8 de marzo de 2024 y sentenciado el 26 de junio del mismo año.
Por su parte, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y armas. Cumple su condena en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Victorville (USP Victorville), en California, tras haber sido sentenciado el 30 de marzo de 2021.