Doña Elvira se reúne con Juan Orlando y Tony Hernández en prisiones de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

“¡Misión cumplida!”, así describió la familia del expresidente Juan Orlando Hernández la visita de doña Elvira Alvarado, madre del exmandatario y de Juan Antonio “Tony” Hernández, a las cárceles de Estados Unidos donde ambos cumplen condena. Doña Elvira, al igual que otros miembros de la familia Hernández, tenía su visa cancelada. Sin embargo, en los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos (durante la administración de Donald Trump) renovó el documento a la madre del exmandatario, lo que le permitió realizar el viaje.

Las hijas de Hernández utilizaron la cuenta de Ana García, esposa del expresidente, para confirmar que doña Elvira logró reunirse con sus dos hijos. “¡Misión cumplida! Mi abuela nos dio el abrazo que nos manda nuestro papá. En las últimas semanas, nuestra abuela Elvira tuvo la bendición de viajar a Estados Unidos a ver a sus hijos”, compartieron las nietas del exmandatario en redes sociales.