¿Regresa el Partido Nacional a la Alcaldía de Yoro? Así van los resultados

Yoro, Yoro

Una estrecha ventaja de votos le saca la candidata a alcaldesa del Partido Nacional, Diana Patricia Urbina Soto, a su más cercano perseguidor, Iván Urbina, de Libertad y Refundación (Libre), en la carrera por la Alcaldía del municipio de Yoro, departamento del mismo nombre. Los resultados preliminares, divulgados hasta la tarde de este miércoles 3 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), posicionan a Diana Urbina, con 7,073 votos, equivalentes al 40.73%.

Mientras que Iván Urbina obtiene 6,628 marcas, que representan el 38.16%. Por su parte, la actual alcaldesa, Martha Puentes, que buscó la reelección con el Partido Liberal, aparece sin posibilidades en un lejano tercer lugar, con 3,587 votos (20.65%). La diferencia a favor de la aspirante del Partido Nacional de su contrincante del oficialista Partido Libre es de apenas 445 sufragios. El CNE ha transmitido 126 de 188 actas (67.02%), de las cuales 105 fueron divulgadas correctamente y 21 presentan inconsistencias.

¿Quién es Diana Urbina?