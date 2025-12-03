¿Regresa el Partido Nacional a la Alcaldía de Yoro? Así van los resultados

Una estrecha ventaja de votos le saca la candidata a alcaldesa del Partido Nacional, Diana Patricia Urbina Soto, a su más cercano perseguidor, Iván Urbina, de Libertad y Refundación (Libre), en la carrera por la Alcaldía del municipio de Yoro, departamento del mismo nombre.
Los resultados preliminares, divulgados hasta la tarde de este miércoles 3 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), posicionan a Diana Urbina, con 7,073 votos, equivalentes al 40.73%.
Mientras que Iván Urbina obtiene 6,628 marcas, que representan el 38.16%. Por su parte, la actual alcaldesa, Martha Puentes, que buscó la reelección con el Partido Liberal, aparece sin posibilidades en un lejano tercer lugar, con 3,587 votos (20.65%).
La diferencia a favor de la aspirante del Partido Nacional de su contrincante del oficialista Partido Libre es de apenas 445 sufragios. El CNE ha transmitido 126 de 188 actas (67.02%), de las cuales 105 fueron divulgadas correctamente y 21 presentan inconsistencias.
¿Quién es Diana Urbina?
Diana Patricia Urbina Soto es hermana del exalcalde Arnaldo Urbina Soto (2010-2014), quien guarda prisión en Estados Unidos tras declararse culpable por delitos relacionados con el narcotráfico.
Tiene otros dos hermanos, Miguel Ángel y Carlos Fernando Urbina Soto, que están en la lista de hondureños pedidos en extradición por Estados Unidos.
Diana Patricia ya fungió como jefa municipal de Yoro durante el período 2018-2022. En las elecciones generales de 2021 fue derrotada por Martha Puentes. Además, fue diputada del Congreso Nacional entre 2014 y 2018.