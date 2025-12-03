¿Regresa el Partido Nacional a la Alcaldía de Yoro? Así van los resultados

La carrera por la comuna yoreña muestra una estrecha diferencia de 445 votos entre la aspirante del Partido Nacional y el candidato de Libertad y Refundación.

  • ¿Regresa el Partido Nacional a la Alcaldía de Yoro? Así van los resultados

    El margen de votos entre Diana Urbina Soto e Iván Urbina es muy estrecho, según los resultados del CNE.

Yoro, Yoro

Una estrecha ventaja de votos le saca la candidata a alcaldesa del Partido Nacional, Diana Patricia Urbina Soto, a su más cercano perseguidor, Iván Urbina, de Libertad y Refundación (Libre), en la carrera por la Alcaldía del municipio de Yoro, departamento del mismo nombre.

Los resultados preliminares, divulgados hasta la tarde de este miércoles 3 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), posicionan a Diana Urbina, con 7,073 votos, equivalentes al 40.73%.

Diputados electos en Yoro: avances con el 79% de actas escrutadas

Mientras que Iván Urbina obtiene 6,628 marcas, que representan el 38.16%. Por su parte, la actual alcaldesa, Martha Puentes, que buscó la reelección con el Partido Liberal, aparece sin posibilidades en un lejano tercer lugar, con 3,587 votos (20.65%).

La diferencia a favor de la aspirante del Partido Nacional de su contrincante del oficialista Partido Libre es de apenas 445 sufragios. El CNE ha transmitido 126 de 188 actas (67.02%), de las cuales 105 fueron divulgadas correctamente y 21 presentan inconsistencias.

Resultados preliminares del CNE en la Corporación Municipal de Yoro.

Resultados preliminares del CNE en la Corporación Municipal de Yoro.

(CNE)

¿Quién es Diana Urbina?

Diana Patricia Urbina Soto es hermana del exalcalde Arnaldo Urbina Soto (2010-2014), quien guarda prisión en Estados Unidos tras declararse culpable por delitos relacionados con el narcotráfico.

Tiene otros dos hermanos, Miguel Ángel y Carlos Fernando Urbina Soto, que están en la lista de hondureños pedidos en extradición por Estados Unidos.

Diana Patricia ya fungió como jefa municipal de Yoro durante el período 2018-2022. En las elecciones generales de 2021 fue derrotada por Martha Puentes. Además, fue diputada del Congreso Nacional entre 2014 y 2018.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más