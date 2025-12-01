Grandes "caudillos" que están quedando afuera del Congreso Nacional

Varios diputados que tenían varios períodos consecutivos, son figuras principales en las bancadas y líderes departamentales, además de llegar como favoritos a los comicios generales del 30 de noviembre, están quedándose a la orilla de ser elegidos para hilvanar otro período como congresistas. Se han contabilizado más del 50% de los votos.
Es el caso, por ejemplo, de Jari Dixon, diputado por el departamento de Francisco Morazán en el Partido Libre. Dixon, quien busca su tercer período en el Congreso Nacional, está rezagado en la posición 39. El departamento tiene 23 representantes en el Poder Legislativo.
También es el caso de Yahvé Sabillón, diputado liberal por Comayagua. Sabillón, quien inició como congresista de Libre, está ubicado en la posición 13 y quedaría relegado.
Una de las principales sorpresas en las elecciones generales es la de Antonio Rivera Callejas. El veterano congresista ha estado en el Congreso Nacional desde 2006 representando al Partido Nacional. Está en la posición 28 en Francisco Morazán, a 5 del último escaño.
Nelson Márquez, también nacionalista, no sólo ha sido implicado en actos de supuesta corrupción, sino que también parece que perderá su vestidura como diputado por Intibucá. Está en cuarto lugar. A un sitio del último escaño.
Mario Segura, jefe de la bancada liberal, está sufriendo un duro revés en su departamento, El Paraíso. Está en el sitio 12 y se avizora complejo que pueda revertir la desventaja.
Héctor Samuel Madrid, diputado de Libre por dos períodos consecutivos, se perfila para quedar excluido en Cortés. Está en la posición 41 y es una de las "víctimas" del fenómeno que ha desplazado a Libre en Cortés a un tercer lugar entre los electores.
Ramón Barrios debutó en el actual período como diputado de Libre por Cortés. Se convirtió en uno de los referentes en temas constitucionales, pero los votantes del departamento lo han relegado al lugar 46, lejos de los 20 que serán elegidos.
Netzer Mejía, diputado por Libre en Cortés, ha sido otro de los principales dirigentes políticos en la región, pero los comicios no lo han favorecido y, si la tendencia continúa, saldrá del Congreso Nacional. Ocupa la posición 56.
Otra sorpresa es la de Juan Barahona, diputado de Libre por Francisco Morazán. Barahona, cercano a la familia Zelaya, está en la posición 34.
Marco Eliud Girón, diputado de Libre por Francisco Morazán, no está logrando quedar entre los 23 candidatos que obtendrán un escaño. Ocupa la posición 59.
Milton Puerto, "caudillo" del Partido Nacional en Yoro, está quedando por fuera en la elección departamental. Está en décima posición.
Una de las mayores sorpresas es la de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional y candidato por Libre. Es la primera vez que Redondo corría como candidato de ese partido y, a pesar de ser el más votado en las primarias, aparece en la posición 52 en el conteo de votos.
José Alfredo Saavedra ha estado varios períodos como congresista por Valle (Partido Liberal) y, de acuerdo con los resultados, está quedando a la orilla en la posición 5.