Xiomara Castro habla tras mensaje de Trump sobre indulto a Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se pronunció este viernes luego del mensaje del presidente estadounidense Donald Trump sobre su intención de indultar al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022). Castro recordó la resistencia de más de una década contra el golpe de Estado de 2009 y afirmó que el país no permitirá retrocesos en su soberanía. “Lo demostramos durante los 12 años y 7 meses de resistencia contra el golpismo, cuando jamás nos rendimos”, expresó.

La mandataria destacó que la victoria electoral de 2021 representó un mandato claro de la ciudadanía para recuperar la democracia y fortalecer las instituciones. “Y en el 2021, el pueblo habló con fuerza en las urnas para recuperar una democracia fuerte, pacífica y soberana”, señaló. Añadió que Honduras dejó claro que “nuestra soberanía no se vende ni se negocia”. Castro subrayó que las elecciones de este 30 de noviembre serán nuevamente un momento decisivo para la voluntad popular. Afirmó que el proceso se desarrollará en libertad y tranquilidad, garantizado por el Estado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Este 30 de noviembre, será nuevamente el pueblo hondureño quien decida en libertad y en paz”, manifestó. Aseguró que su responsabilidad es salvaguardar la transparencia y el respeto al voto. La mandataria reiteró que su administración está enfocada en continuar la refundación del país y el desarrollo nacional. “Como Presidenta de la República, mi responsabilidad es garantizar tranquilidad, transparencia y respeto absoluto a la voluntad popular”, dijo. Castro también destacó los avances económicos y sociales alcanzados durante su gobierno, los cuales —sostuvo— han sido reconocidos por organismos internacionales. “Hoy, Honduras tiene los mejores indicadores macroeconómicos, reconocidos por el FMI y por organismos internacionales”, afirmó. Agregó que el país registra “el mayor crecimiento, la mayor inversión pública, social, en infraestructura y en seguridad de toda nuestra historia”. Finalmente, la presidenta llamó a la población a participar en las urnas para reafirmar el rumbo del país. Aseguró que los logros alcanzados deben defenderse con unidad y memoria histórica. “Este 30 de noviembre, la palabra es del pueblo. Solo les pido que no olviden lo que somos: somos resistencia”, concluyó.

Trump promete indulto a Juan Orlando Hernández

Trump anunció este viernes que estará "concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente".