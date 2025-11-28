"Mel" Zelaya responde a Trump tras indulto al expresidente Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente hondureño y actual coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Zelaya se pronunció este viernes a través de su cuenta en X tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de otorgar un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), calificando la acción como un respaldo al “saqueador del Estado”.

Zelaya vinculó el indulto con un respaldo político del presidente de Estados Unidos, señalando que, según él, esto favorecería la candidatura de Tito Asfura, a quien calificó como “el heredero directo del narco‑régimen” y parte de lo que describió como “el bipartidismo golpista y corrupto” en Honduras.

El expresidente recordó que en 2021 la presidenta Xiomara Castro derrotó a los partidos tradicionales en las urnas “sin violencia y con la fuerza del pueblo en resistencia”, haciendo referencia a la victoria electoral que llevó a Castro a la presidencia.

Asimismo, Zelaya expresó su respaldo a la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, señalando que representa una propuesta de reforma económica que, según él, tiene el potencial de “transformar Honduras”.

Destacó que se trata de “una mujer que no se vende ni se arrodilla ante nadie”, y aseguró que con su apoyo esperan “volver a vencer” en los próximos comicios.