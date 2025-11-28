Rixi Moncada se pronuncia tras anuncio de Trump sobre indulto a JOH

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, se pronunció este viernes tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre su intención de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández.
La aspirante oficialista cuestionó la decisión y aseguró que el país no permitirá un retroceso en los procesos impulsados tras la crisis política de 2009.
Moncada afirmó que la población tiene claridad sobre las estructuras políticas que, a su juicio, han afectado al país durante décadas.
“El pueblo sabe que el bipartidismo golpista, narcotraficante y fraudulento está derrotado. Mi fuerza es mi conciencia y el Pueblo movilizado”, declaró. Sostuvo que Honduras atraviesa un proceso de cambio que no debe ser interrumpido.
En su mensaje, advirtió que actores externos buscan intervenir en la política hondureña.
“Hoy desde el extranjero quieren revivir a criminales, y detener el proceso de liberación que nació contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009”, expresó. Aseguró que estos intentos no lograrán frenar la voluntad popular.
La candidata también criticó a sectores de poder económico, a quienes acusó de influir en decisiones internacionales.
“Las élites financieras que explotan nuestro pueblo y mueven sus hilos en Washington, son fariseos, no les importa la justicia y menos la democracia”, señaló. Reiteró que dichas élites han actuado históricamente en función de sus intereses.
Moncada insistió en que la respuesta del país debe ser a través de la movilización y la vía electoral.
Enfatizó que la población está preparada para rechazar cualquier intento de manipulación. Además, indicó que la participación ciudadana será determinante para defender la institucionalidad.
Llamó a la ciudadanía a manifestarse en las urnas el próximo 30 de noviembre. “El domingo 30 de noviembre junto al pueblo les venceremos en las urnas”, afirmó.
Concluyó diciendo que el proceso electoral será el escenario donde la población reafirmará su rechazo a quienes buscan frenar los cambios en el país.
Trump promete indulto a JOH
El gobernante estadounidense aseguró que otorgará "un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández". Trump mencionó que muchas personas, a quienes respeta profundamente, le han expresado que JOH "ha sido tratado con mucha dureza e injusticia".
Publicación íntegra
"Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño.
Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea.
Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras.
Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia.
Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de (Nasry) Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero.
Vote por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos a Honduras grande otra vez!"