Nasralla sobre posible indulto de JOH: “Ni el robo de antes, ni la corrupción de ahora”

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, reaccionó al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de otorgar un “indulto total y completo” al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —actualmente preso en Estados Unidos— tras reafirmar su apoyo al candidato presidencial del Partido Nacional.
Salvador Nasralla, mediante una imagen publicada en sus redes sociales, advirtió: “Ni el robo de antes, ni la corrupción de ahora” —una frase que busca contrastar la supuesta impunidad del pasado con lo que él acusa como irregularidades del presente.
Nasralla sostuvo que ni el historial del Partido Nacional, marcado por escándalos de corrupción y narcotráfico, ni la actual conducción del país bajo el Partido Libre, han resultado beneficiosos para Honduras.
El pronunciamiento de Salvador Nasralla agrega una nueva arista a un debate ya cargado de tensión a pocos días para que los hondureños asistan a las urnas a elegir a sus nuevas autoridades.