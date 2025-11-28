Javier Milei: “Mi apoyo total para Tito Asfura”

San Pedro Sula, Honduras

El presidente de Argentina, Javier Milei, intervino en el panorama político hondureño este viernes al declarar en redes sociales que la única forma de que la libertad avance en el continente es a través de una "derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022".

El mandatario argentino, conocido por su abierta crítica a los gobiernos de izquierda, además escribió en su mensaje de X que respalda la candidatura de Nasry Asfura, del Partido Nacional.

“La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022. Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras. Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región”.