Javier Milei: “Mi apoyo total para Tito Asfura”

El presidente de Argentina, Javier Milei, intervino en el panorama político hondureño este viernes al declarar en redes sociales que la única forma de que la libertad avance en el continente es a través de una "derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022".
El mandatario argentino, conocido por su abierta crítica a los gobiernos de izquierda, además escribió en su mensaje de X que respalda la candidatura de Nasry Asfura, del Partido Nacional.
“La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022. Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras. Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región”.
La reacción del presidente de Argentina ocurre después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijera que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
"Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente", reveló el mandatario en su red social Truth Social.
Trump informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que "habrá mucho apoyo" para el país centroamericano, si dicho político gana.
"Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto", escribió.