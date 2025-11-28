Socios de Koriun exigen respuestas en masiva asamblea en Choloma

San Pedro Sula, Cortés

Una asistencia masiva de socios de Koriun Inversiones se dio cita la tarde de este viernes 28 de noviembre en el estadio Rubén Deras, en Choloma, con el objetivo de obtener respuestas sobre el dinero que perdieron en abril de 2025.

Socios de Koriun Inversiones de varias partes del país participaron en una asamblea general en el estadio Rubén Deras, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

Al encuentro asistieron representantes de la Comisión Interinstitucional nombrada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro.

Los organizadores informaron que los delegados del Gobierno expondrán la ruta y los procedimientos que se seguirán en el proceso de recuperación de fondos para los afectados.

La directiva hizo un llamado a los socios para que se presentaran con su contrato, en formato digital o copia física, con el fin de garantizar un control adecuado en el ingreso. Recordaron que la asamblea es exclusiva para los perjudicados y que se busca evitar el acceso de personas ajenas al proceso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Es tu dinero y es tu derecho luchar por lo tuyo”, señala la convocatoria, que remarca la importancia de la asistencia y el sentido de unidad entre los afectados. La dirigencia insistió en que la lucha continúa y que la participación ciudadana sigue siendo la base para alcanzar una solución.

“Esperamos que no se quede en promesas y que se cumpla, que nos devuelvan nuestro dinero”, dijo uno de los afectados con el cierre de la empresa Koriun.

Afectados de los departamentos de Santa Bárbara y Olancho, entre otros, se hicieron presentes en Choloma.