Capturan a supuesto extorsionador de "Los Olanchanos" en SPS

San Pedro Sula.

Un hombre señalado por el delito de extorsión fue capturado en las últimas horas en el barrio Medina, en San Pedro Sula, durante un operativo ejecutado por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

El detenido fue identificado como Edwin Alexi Benítez Erazo, alias “El Chele”, de 50 años, quien, según las autoridades, tenía una orden de captura vigente emitida el 27 de marzo de 2026 por un juzgado con competencia nacional en materia de criminalidad organizada.