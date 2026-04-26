Capturan a supuesto extorsionador de "Los Olanchanos" en SPS

Un hombre señalado por el delito de extorsión fue capturado en las últimas horas en el barrio Medina, en San Pedro Sula, durante un operativo ejecutado por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
El detenido fue identificado como Edwin Alexi Benítez Erazo, alias “El Chele”, de 50 años, quien, según las autoridades, tenía una orden de captura vigente emitida el 27 de marzo de 2026 por un juzgado con competencia nacional en materia de criminalidad organizada.
De acuerdo con los reportes policiales, el sospechoso estaría vinculado al grupo delictivo conocido como “Los Olanchanos” y es acusado de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Las autoridades también indicaron que Benítez Erazo registra antecedentes por el mismo delito, tras haber sido detenido en junio de 2019 en San Pedro Sula por agentes de la entonces Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).