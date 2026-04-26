¿Quiénes podrían reemplazar a Marlon Ochoa y Karen Rodríguez en el CNE?

Tegucigalpa, Honduras.

Ambos funcionarios fueron denunciados, entre otros señalamientos, por presuntas acciones que habrían afectado el desarrollo normal del cronograma electoral correspondiente a las elecciones primarias y generales del pasado 30 de noviembre de 2025 en Honduras.

Por su parte, Karen Rodríguez, consejera suplente en representación del Partido Salvador de Honduras (PSH), presentó su renuncia días antes, tras conocerse la intención de someterla también a un juicio político.

Marlon Ochoa, consejero propietario del CNE y representante del partido Libertad y Refundación (Libre), fue destituido mediante juicio político el 16 de abril de 2026.

Este domingo concluye el período habilitado para que los aspirantes presenten su candidatura a los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), tras la salida del exconsejero Marlon Ochoa y la renuncia de la consejera suplente Karen Rodríguez.

Diversos profesionales y figuras públicas han presentado su autopostulación para optar a los cargos disponibles en el CNE. Entre ellos figura German Oswaldo Altamirano Díaz , diputado propietario por el partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Santa Bárbara.

También se postuló el abogado Alfredo Enrique Laínez, así como José Oved López, diputado suplente del partido Libertad y Refundación (Libre). A la lista se suma Walter Jeremías López, máster en Gestión de Proyectos e ingeniero en Ciencias de la Computación.

El ingeniero, abogado y exdiputado del Partido Nacional, Rossel Renán Inestroza Martínez, también presentó su candidatura. Asimismo, Mirtha Gutiérrez Reyes, socióloga, activista y exsecretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026).

Otro de los aspirantes es Santos Roberto Peña Enamorado, excandidato a diputado del Partido Nacional por el departamento de Cortés, quien resultó electo en las primarias de 2025, pero no obtuvo un escaño en las elecciones generales.

En el listado figura además el abogado Walter Banegas, exdiputado por Cortés (2014-2018), quien se desempeñó como jefe de bancada del Partido Anti Corrupción (PAC) en 2016 y como comisionado de Transparencia Municipal en San Pedro Sula en 2023.

También se incluye al analista y politólogo Sergio Ottoniel Vélez Rodríguez. A ellos se suma German Edgardo Leitzelar, figura activa en la vida pública y electoral del país e hijo de German Leitzelar, exdiputado y miembro de la junta interventora del IHSS. Su postulación estaría siendo impulsada por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

El abogado Héctor Manuel Alvarenga, quien en 2017 aspiró a integrar la Unidad de Política Limpia, también entregó su documentación. De igual forma, el abogado Eduardo Enrique Fuentes Cálix, quien desde marzo de 2026 se desempeña como comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), tras una moción presentada por María José Sosa, diputada del Partido Nacional.

Entre los aspirantes figura además Miguel Pineda Echeverría, exsecretario general de la Secretaría de Salud, nombrado en agosto de 2022 durante la administración de Xiomara Castro.

Heriberto Baquedano Membreño, abogado constitucionalista, también se autopostuló. En 2022 ya había aspirado a integrar el CNE, tras la renuncia de Rixi Moncada, y anteriormente buscó la titularidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en 2014.

El listado se amplía con el notario José Gaspar Álvarez; Vilma Clementina Zúniga, jefa de la Gerencia de Servicio al Cliente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) en la actual administración de Nasry Asfura; Boris David Rodríguez; Gabriel Adalberto Espinal; y José Pompilio Ochoa, quien en 2019 se desempeñó como gerente de Recursos Humanos del Patronato Nacional de la Infancia (Pani).

También se incluye el juez de sentencia Idulio Melquiades Alonzo; Tomás Alfonso Cardona, quien en 2017 aspiró a la Unidad de Política Limpia; Erick Felipe Hernández; Carlos Humberto Romero; y Geovanny Antonio Arias, quien fungió como asesor del Centro Logístico Electoral del CNE en 2023.

El proceso de selección continuará conforme a los mecanismos establecidos por el Congreso Nacional, que deberá evaluar los perfiles y definir los nuevos nombramientos en el ente electoral.