Salud reporta 112 contagios de tos ferina, casi igualando cifra anual de 2025

Tegucigalpa, Honduras

Los casos de tos ferina en el país muestran un comportamiento preocupante en 2026. En lo que va del año, las autoridades sanitarias reportan 112 contagios, una cifra que prácticamente iguala los 114 registrados durante todo el 2025. El dato fue confirmado por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud, que advierte sobre la rapidez con la que la enfermedad ha avanzado en los primeros meses del año. “En estos primeros tres meses llevamos 112 casos de tos ferina, cuando el 2025 cerramos con 114; estamos a dos casos de igualar esa cifra, pero en un periodo mucho más corto”, explicó Leticia Puerto, técnica de enfermedades prevenibles por vacunación del PAI.

La enfermedad, caracterizada por una tos intensa y persistente, ha dejado nueve menores fallecidos en el país. Según las autoridades, casi la mitad de las víctimas eran bebés menores de dos meses. Este patrón, señalaron, evidencia una baja cobertura de vacunación en mujeres embarazadas, quienes deben inmunizarse entre las semanas 26 y 37 de gestación para proteger a sus hijos en los primeros meses de vida. “Es fundamental que las embarazadas acudan a vacunarse. De esa forma no solo se protegen ellas, sino que también brindan protección a sus bebés antes de que inicien su propio esquema”, subrayó Puerto.