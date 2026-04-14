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Salud reporta 112 contagios de tos ferina, casi igualando cifra anual de 2025

El país registra 112 casos de tos ferina en 2026, casi igualando todo 2025. Autoridades alertan por baja vacunación

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 15:58 -
  • David Zapata
Salud reporta 112 contagios de tos ferina, casi igualando cifra anual de 2025

La tos ferina es una infección respiratoria altamente contagiosa, causada por la bacteria Bordetella pertussis, que provoca episodios intensos de tos y puede ser grave en bebés y niños pequeños.

 Fotos: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Los casos de tos ferina en el país muestran un comportamiento preocupante en 2026. En lo que va del año, las autoridades sanitarias reportan 112 contagios, una cifra que prácticamente iguala los 114 registrados durante todo el 2025.

El dato fue confirmado por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud, que advierte sobre la rapidez con la que la enfermedad ha avanzado en los primeros meses del año.

“En estos primeros tres meses llevamos 112 casos de tos ferina, cuando el 2025 cerramos con 114; estamos a dos casos de igualar esa cifra, pero en un periodo mucho más corto”, explicó Leticia Puerto, técnica de enfermedades prevenibles por vacunación del PAI.

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La enfermedad, caracterizada por una tos intensa y persistente, ha dejado nueve menores fallecidos en el país. Según las autoridades, casi la mitad de las víctimas eran bebés menores de dos meses.

Este patrón, señalaron, evidencia una baja cobertura de vacunación en mujeres embarazadas, quienes deben inmunizarse entre las semanas 26 y 37 de gestación para proteger a sus hijos en los primeros meses de vida.

“Es fundamental que las embarazadas acudan a vacunarse. De esa forma no solo se protegen ellas, sino que también brindan protección a sus bebés antes de que inicien su propio esquema”, subrayó Puerto.

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Las autoridades también reiteraron el llamado a completar el esquema de vacunación en la niñez, al advertir que varios de los casos detectados corresponden a menores que aún no han recibido todas sus dosis.

Actualmente, los contagios de tos ferina se reportan en 16 de las 20 regiones sanitarias del país, lo que refleja una circulación amplia del virus.

Ante este escenario, Salud insiste en que la vacunación es la principal herramienta para contener la enfermedad. Las dosis están disponibles de forma gratuita en todos los establecimientos de salud a nivel nacional.

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Redacción web
David Zapata

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