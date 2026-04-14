Japoneses de Yamaha realizan investigaciones en Copán

San Pedro Sula, Honduras

Un equipo integrado por especialistas de Yamaha Motor de Japón, arqueólogos hondureños y asiáticos realiza esta semana una nueva investigación en el sitio maya de Copán, con el uso de drones industriales y tecnología LiDAR. Estos expertos, en sociedad con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y Universidad de Komatsu, Japón, emplean la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging o Detección y Medición de Distancia mediante Luz), la misma que otros arqueólogos han utilizado en años anteriores en Copán y para descubrir La Ciudad Blanca en La Mosquitia en 2012.

Este sistema láser, montado en un drone, escanea el terreno y permite eliminar digitalmente la vegetación para mapear en 3D las estructuras arqueológicas ocultas en el sitio de estudio. El arqueólogo japonés Seiichi Nakamura, director del Centro de Estudios de la Arqueología de la Próxima Generación de la Universidad de Komatsu, le informó a Diario La Prensa que “los investigadores de Japón utilizan esta metodología con el apoyo de un drone para escanear la zona”.

“La investigación se desarrolla dentro del Parque Arqueológico como en áreas exteriores. Vamos a hacer la investigación en el grupo principal y las sepulturas y fuera de las sepulturas, como el sector de la Petapilla”, explica Nakamura. Los investigadores también realizan un levantamiento aéreo en la zona del derrumbe de la carretera antes de llegar a Copán Ruinas, que ha despertado preocupación en las autoridades del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). "En el caso de Copán, un equipo conjunto de Alemania y Estados Unidos realizó en 2013 un levantamiento aéreo con láser sobre el valle, cuyos resultados fueron publicados en 2016. Sin embargo, la tecnología disponible en ese momento todavía tenía limitaciones importantes. Incluso en áreas abiertas, la resolución solo permitía identificar montículos de aproximadamente ocho metros o más", dice Nakamura. Dijo que aunque Yamaha "es ampliamente conocida por la fabricación de motocicletas, la compañía también lleva años trabajando en el ámbito de la medición forestal mediante helicópteros industriales no tripulados de fabricación propia, equipados con motor de gasolina. Su sistema se caracteriza por la emisión oblicua del láser y por aprovechar las ventajas de un aparato capaz de volar bajo, lentamente y durante largos periodos. Esa combinación permite obtener nubes de puntos de altísima densidad". Según Nakamura, en esta ocasión, los investigadores emplean drones industriales de gran tamaño con tecnología LiDAR para mapear con precisión el terreno. Explicó que, en total, participan tres especialistas japoneses y cuatro profesores de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Unah, además de los investigadores japoneses asociados al proyecto de Nakamura.