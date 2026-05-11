¡A vacunarse!

A partir del próximo 13 de mayo debemos aprovechar la masiva campaña promovida por la Secretaría de Salud a efecto de inocularnos y, consecuentemente, protegernos de 27 enfermedades transmisibles; entre ellas, sarampión, tosferina, rubeola, virus del papiloma humano e influenza.

Las autoridades sanitarias han informado que se dispondrá de un total de 24 vacunas, las que serán aplicadas de acuerdo con nuestra edad cronológica.

Niños menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas, adolescentes, trabajadores de la salud recibirán cobertura.

La meta es poder inmunizar a 1.2 millones de personas, residentes tanto en centros urbanos como en zonas rurales, incluyendo aquellas de difícil acceso, gracias al desplazamiento de brigadas móviles, pretendiendo alcanzar porcentajes por arriba del 95%.

Para que tal objetivo sea alcanzado debemos cooperar haciendo caso omiso a la desinformación y campañas antivacunas propagadas vía redes sociales, acciones que merecen repudio por su falsedad y propósitos aviesos de carácter antisocial, antítesis de la búsqueda del bien común. Debemos ignorar tan perversos mensajes y persuadir a nuestras amistades y familiares acerca de la necesidad de aprovechar esta oportunidad de vacunarnos sin costo alguno.

La prevención resulta esencial para evitar a tiempo el contagiarnos y transmitir a otras personas nuestras afecciones sanitarias. Un sentido de responsabilidad debe normar nuestra conducta con nosotros mismos y nuestros semejantes.

Tal como afirma la jefa del Programa Ampliado de Inmunización, Odalis García: “Confiar en las vacunas es proteger la vida. Han salvado millones de personas y siguen siendo la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades”. Las vacunas son seguras y esenciales para la prevención de enfermedades graves y muertes evitables.

Mejor prevenir que tener que lamentar, mensaje puntual y oportuno que no debemos ignorar si es que deseamos mantenernos sanos, sin incurrir en consecuencias que pueden resultar fatales.

Resulta alarmante enterarse de alrededor de 125 casos de tosferina y 10 menores fallecidos, todos hijos de madres que no fueron vacunadas durante la gestación; que unos 36,000 menores de 5 años no han recibido ninguna dosis de vacunas contempladas en el modelo de vacunación, y que en 2025 se confirmaron 114 casos de brotes de bacterias como la “Bordetella pertussis”, causante de la tosferina.

Cuando los esquemas de la vacuna pentavalente no fueron completados o inexistentes, existe algo riesgo de fallecimiento de lactantes.

Madres y padres de familia deben atender esta excitativa de la Secretaría de Salud -que finalizará a principios de junio- que ofrece la oportunidad de mantener a nuestros vástagos protegidos, sanos y salvos. Ello forma parte clave de nuestros deberes como responsables de velar permanentemente por su bienestar psico-físico.

Adicionalmente, los niños pueden adicionalmente ser desparasitados, un doble beneficio gratuito que debe aprovecharse.